Manchester City apresenta Gabriel Jesus

Após duas semanas treinando, finalmente Gabriel Jesus foi apresentado oficialmente no Manchester City.

” Eu quero conquistar títulos e o Manchester City é um clube acostumado a vencer. É um clube que sempre briga por títulos nas competições em que entra. Isso é um importante fator, disse o ex-palmeirense.

Jesus continuará usando a camisa 33, com a qual se identificou e tornou ídolo no Palmeiras.

“Eu pedi. É um número que venho usando desde que me tornei profissional. É um número que recebi e realmente gostei”, afirmou o brasileiro.

Gabriel Jesus poderá fazer sua estreia neste sábado contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.