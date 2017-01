Guarda civil atende furto e resgata animal amarrado

Na noite de quarta-feira, 18/01/2017, por volta das 20h30, após informações de uma camionete Fiat/Strada da cor branca ter se evadido em alta velocidade da viatura 4.86 da Guarda Civil no Distrito de Ferraz, a viatura 4.46 com os GCMs Pauletto e Guerino em patrulhamento pela Estrada Velha de Brotas, deparou com esse veículo, o qual recebeu ordem de parada, porém o condutor da camionete desobedeceu e empreendeu fuga, vindo a chocar-se contra um barranco. Segundo os GCMs três indivíduos que estavam na camionete saíram correndo para o interior de um sítio e não foram localizados.

Após consulta da placa do veículo, o mesmo não consta queixa ou bloqueio de qualquer natureza. Os GCMs ao vistoriarem a camionete, encontraram na carroceria um bezerro da raça mestiça Nelore, amarrado que demonstrava estar sofrendo maus tratos, por estar sendo transportado de maneira irregular. No interior do veículo os GCMs encontraram um dichavador, objeto geralmente utilizado por usuários de maconha, para fazer cigarro, bem como três porções de maconha, embaladas em pequenos invólucros de alumínio, além de um documento de um indivíduo F.E.F., que está cadastrado na Central de Penas e Medidas Alternativas, para cumprir com prestação de serviço à comunidade.

Os GCMs procuraram pelo proprietário do animal, porém o mesmo não foi localizado. Após a presença da perícia no local, o veículo, bem como o animal e a substância entorpecente foi apresentado no Plantão Policial, onde foi registrado o BO/PC n° 715/2017 natureza Furto e RO/GCM nº 091/2017. Devido ao proprietário do bezerro não ter sido localizado, a autoridade fez o depósito ao GCM que conduziu a ocorrência, sendo ele guardado num terreno de propriedade do município, o qual é utilizado pela Guarda Civil, até que o proprietário possa recebe-lo, por meio de autorização judicial ou da autoridade policial responsável pela apuração dos fatos.