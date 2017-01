Divulgados os times do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Foram conhecidas as 16 equipes que disputarão o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Pela primeira vez a competição será dividida em duas divisões.

A Série A-1 contará com 16 equipes. O torneio começará em março e se estenderá até agosto.

Além do Flamengo, atual campeão, outras seis equipes grandes disputarão o título: Corinthians, Grêmio, Ponte Preta, Santos, Sport e Vitória.

Na próxima segunda-feira, 11h, será realizado o sorteio dos grupos na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Haverá transmissão ao vivo da CBF TV.

Confira os 16 clubes participantes:

Flamengo, Audax, São José/SP, Vitória de Santo Antão/PE, São Francisco do Conde/BA, Foz Cataratas/PR, Ferroviária, Iranduba/AM, Rio Preto/SP, Kindermann/SC, Santos, Corinthians, Ponte Preta, Grêmio, Sport Recife e Vitória.