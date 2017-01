Diabetes na terceira idade

Atenção com o cardápio é fundamental para evitar complicações e tornar a convivência com a doença mais branda nessa etapa da vida.

Viver mais e viver bem: este é o desejo da maioria das pessoas. Contudo, junto com o envelhecimento, surgem diversos desafios. Dentre eles, a diabetes é um mal cada vez mais comum na terceira idade. Crescente em todo o mundo, essa síndrome metabólica não é uma decorrência do envelhecimento, contudo tem se mostrado mais prevalente entre aqueles que já ultrapassaram os 65 anos de idade. Somente no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde (Vigitel 2013), a incidência da doença nessa faixa etária ultrapassa os 20%.

A grande preocupação com este fenômeno é que quando não tratada adequadamente, a diabetes pode afetar severamente a saúde num período que já inspira maiores cuidados. Em suma, os diabéticos devem seguir uma dieta visando o controle glicêmico para evitar as temidas complicações da síndrome. Contudo, durante a terceira idade, esses cuidados devem ser redobrados, uma vez que necessidades nutricionais costumam ser maiores. Algumas medidas devem ser adotadas para garantir que o cardápio do idoso seja nutritivo e, ao mesmo tempo, assegure o controle glicêmico e uma convivência tranquila com a doença.

Controle glicêmico x dieta

Na terceira idade, morbidades próprias do envelhecimento e a manifestação de doenças crônicas podem ser agravadas pela diabetes descompensada, tornando o indivíduo ainda mais vulnerável. Para que o diabetes não se torne um vilão e comprometa a saúde do individuo, é essencial manter a glicemia sob controle, ou seja, evitar que a concentração de açúcar no sangue suba ou caia excessivamente. Episódios de hiperglicemia podem desencadear complicações mais severas e até mesmo colocar a vida do diabético em risco, bem como a hipoglicemia.

Alimentos mais adequados

Um termo que deve fazer parte do dia a dia dos diabéticos é o índice glicêmico dos alimentos (IG). Ele representa a capacidade que cada alimento tem de liberar açúcar na corrente sanguínea, sendo uma das principais ferramentas dos nutricionistas durante a elaboração de uma dieta voltada para diabéticos. Essa taxa pode variar até 100, sendo que quanto maior o índice glicêmico de um alimento, mais rápido ele será absorvido e metabolizado como glicose pelo organismo. “Isso significa que eles são capazes de elevar rapidamente a concentração de glicose no sangue, propiciando os episódios de hiperglicemia. Devem, portanto, ser evitados pelos que convivem com a doença. O recomendado é substituí-los por aqueles com valores mais baixos, até 55, pois esses alimentos liberam açúcar no sangue mais lentamente, prolongando a oferta de energia e até mesmo a saciedade.” – explica a nutricionista Joana Carollo.

Substituições inteligentes

De acordo com profissional da clinica Nova Nutrii, especializada em nutrição clinica, é importante que os diabéticos, bem como familiares e cuidadores responsáveis pelas refeições do paciente tenham conhecimento desses valores. Pois, além de facilitar o controle glicêmico da dieta, esse índice auxilia na diversificação do cardápio e até mesmo na escolha dos alimentos que mais agradam o idoso.

* Tubérculos: Neste caso, é possível fazer substituições mais adequadas como, por exemplo, trocar a batata inglesa, que possui um índice elevado, por carboidratos de menor valor glicêmico, como o inhame e a cenoura. Outra dica válida para reduzir o impacto desses alimentos sob a glicemia é combiná-los com alimentos ricos em fibra, como cereais e grãos integrais, pois eles ajudam a retardar a liberação de açúcar no organismo;

* Frutas: Extremamente importantes para a dieta, frutas são ricas em vitaminas e sais minerais, portanto devem fazer parte do cardápio também na terceira idade. Alternativas como a maçã, a ameixa e o pêssego são mais adequadas para uma dieta de controle glicêmico, pois possuem baixo IG, ao contrário de frutas como a banana, o mamão papaia e a melancia. Outra dica é, sempre que possível, comer as frutas com a casca, pois as fibras presentes nessa estrutura retardam a absorção do alimento no organismo.

* Cereais e Massas: substituir os cereais e massas refinadas pelas versões integrais também é essencial para o controle glicêmico. Por serem ricos em fibras, esses alimentos são digeridos mais lentamente, propiciando uma liberação de glicose mais prolongada. Portanto, é recomendado trocar o pão francês, assim como as massas brancas e o arroz tradicional pelas opções integrais desses alimentos. (Fonte: Nova Nutrii)