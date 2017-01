Coluna Edmar Ferreira

Um salário de R$ 600 mil mensais e R$ 10 milhões de luvas para Jadson retornar ao Corinthians. Por mais que ele tenha sido importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015, não vale esse investimento. Ainda mais pela crise financeira do clube. Essa é a minha opinião. Aliás, acho que Jadson não conseguirá reeditar suas boas atuações, afinal, não terá mais ao seu lado Elias e Renato Augusto.

Depois de muitas tentativas, enfim, o Corinthians conseguiu convencer a Ponte Preta de ceder o atacante Willian Pottker, de 25 anos. Artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 14 gols, o goleador defenderá o Timão logo após o Campeonato Paulista.

Pelo acordo, o Corinthians emprestará ao time campineiro o zagueiro Yago, que está disputando o torneio Florida Cup, nos Estados Unidos. Na quarta, Lucca fechou com a Macaca e também faria parte deste acordo. A direção corintiana pagaria também algo em torno de R$ 7 milhões para ficar com o atacante.

Sobre a vitória contra o Vasco da Gama por 4 a 1, no Florida Cup, diria que foi incontestável e que deixou uma ótima impressão. Foi bom principalmente para o técnico Fábio Carille, que sempre terá a desconfiança do treinador, pois ainda não tem nome. Timão passeou naquela defesa horrível do meu time de coração. Que mãe!

Fábio Carille usou dois times diferentes, um no primeiro tempo, considerado titular e outro na etapa complementar, cheio de reservas. Gostei das estreias de Gabriel e Kazim. Aliás, o turco já caiu no agrado do torcedor corintiano pelo gol e pela assistência que deu para o gol de Marquinhos Gabriel. Já o apelidaram de: “Kazim Benzema”. Calma gente!

Gostei da lista do técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia, dia 25, no Engenhão. Danilo Fernandes, Vitor Hugo, Camilo, Diego Souza, Rodrigo e Dudu mereceram muito essa convocação. Vivem um ótimo momento.

Vi muita gente criticando a convocação de Rodriguinho. Mas eu concordo com Tite. Hoje, é o jogador mais eficiente do Corinthians. Faz tabelas, marca e faz gols. Sei que dificilmente ele será convocado para a seleção principal, mas em se tratando de jogadores que atuam no país, ele está entre os melhores.

Por outro lado, senti algumas ausências. Acho que o goleiro Vanderlei (Santos), os zagueiros Rever (Flamengo) e Emerson Santos (Botafogo), os volantes Tchê Tchê e Moisés (Palmeiras) e o atacante Willian Pottker (Ponte Preta) mereciam estar nesta lista. Mas Tite não pode convocar 50 jogadores.

O preparador físico Paulo Paixão foi convocado por Tite para integrar a Seleção Brasileira que enfrentará a Colômbia. O profisional será homenageado por ter perdido um filho no acidente com o avião da Chapecoense em Medellín. Belo gesto professor. É por isso que cada vez mais gosto do Tite.

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, hoje às 20h, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20 do Equador. Na estreia, os comandados de Rogério Micale venceram os anfitriões por 1 a 0, no Estádio Olímpico Riobamba. O único gol foi anotado pelo centroavante Felipe Vizeu, do Flamengo, no segundo tempo.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo A, seguido de Colômbia e Paraguai, que empataram em 1 a 1. O Chile folgou na primeira rodada. O Brasil venceu com: Caique, Dodô, Lyanco, Léo Santos (Lucas Cunha) e Guilherme Arana (Rogério); Caio Henrique, Douglas Luiz e Lucas Paquetá; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison (Giovanny).

Técnico Eduardo Baptista já definiu o Palmeiras para o amistoso contra a Chapecoense, amanhã às 16h30, na Arena Condá: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Michel Bastos; Roger Guedes, Alecsandro e Dudu. Na quarta-feira o Verdão goleou o União Barbarense por 4 a 0, com direito a dois gols de Keno.

Santos agendou um jogo-treino para terça-feira no CT Rei Pelé. O adversário será o Nacional, da Capital. A ideia do técnico Dorival Júnior é testar os novos reforços e começar a moldar o time que será a base em 2017.

Estava lendo sobre os jogadores do São Paulo que não fazem parte dos planos de Rogério Ceni para esta temporada. Tem bons valores, que podem muito bem ser titulares em outras equipes. Quem sabe após essa matéria, todos estejam em breve empregados.

Esses jogadores são os laterais Auro (já foi emprestado ao América/MG) e Carlinhos (esse eu não contrataria de jeito nenhum), o zagueiro Lucas Kal, o volante Artur, o meia Daniel, ex-Botafogo/RJ e os atacantes Robson, ex-Rio Claro e que o São Paulo trouxe do Paraná Clube e Pedro, destaque da base.

O Santos demitiu o técnico Marcos Soares após novo fracasso na Copa São Paulo de Juniores. Foi a terceira eliminação precoce do Peixe na competição. Aarão Alves, que estava no Sub-17, foi efetivado junto do irmão e auxiliar André. No clube desde 2013, a dupla tem como pai o lendário Manoel Maria. Marcos Soares estava no clube desde 2015, quando foi contratado para substituir Pepinho Macia, filho do também lendário Pepe.

Uma notícia que choca, revolta e que traz muita tristeza, principalmente para quem gosta de futebol. A estátua de Bellini amanheceu pichada ontem no Maracanã. Ela foi inaugurada em 1960 em homenageia o capitão do primeiro mundial da Seleção Brasileira, conquistado em 1958, na Suécia. Bellini faleceu em 2014.

O estádio, considerado o mais importante do Brasil, continua sendo alvo de vândalos e aproveitadores. Várias matérias vêm relatando o estado de abandono do Maracanã logo após os Jogos Olímpicos.

Curiosidade do dia: Pelo Campeonato Brasileiro já tivemos por 11 vezes o placar de 7 a 1.