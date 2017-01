Vagas do PAT – terça feira – 17 de Janeiro de 2017

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:

Ajudante de Eletricista

Auxiliar de enfermagem**Vaga para Home Care.

Auxiliar de Manutenção Predial

Caixa no Comércio

Chefe de Serviço de Limpeza

Eletricista de Instalações de Prédios

Encanador**Vaga para captação de currículos.

Encarregado de construção civil **captação de currículos

Encarregado de Controle de Produção

Estoquista

Faturista

Instalador de Alarme

Jardineiro

Lavador /Polidor de Automóveis com cnh

Mecânico Motor a Diesel

Mecânico Montador** vaga captação de Currículos

Oficial de Manutenção Predial

Soldador

Pedreiro**Vaga para captação de currículos.

Supervisor Operações/Técnico em Ultrasom Líquido

Supervisor de Operações na Área Controle de Produção

Torneiro CNC

Torneiro Mecânico

Técnico de Enfermagem

Vendedor Porta a Porta

Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até seu limite de encaminhamento.