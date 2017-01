Um livro para São Paulo quando a cidade completa 463 anos

Livro do escritor paulistano Ricardo Azevedo é sugestão de leitura para o feriado de 25 de janeiro, quando a cidade completa 463 anos. Três histórias que são um mergulho na cultura popular urbana. Uma cidade que nunca dorme, São Paulo é o pano de fundo para essas três narrativas, com personagens tão cativantes — que, apesar de tão diferentes, compartilham distintas facetas de uma mesma experiência: viver na grande megalópole paulistana. Suas trajetórias nunca vão se encontrar, mas de algum modo seus cotidianos se cruzam na construção conjunta de uma cultura popular urbana e múltipla, repleta de misturas e autenticidade.



Em A hora do cachorro louco, o leitor vai acompanhar a história de Marcelo em sua busca por solucionar uma série de mortes misteriosas. Nesse suspense, nos deparamos com uma das figuras mais presentes nas lendas folclóricas: o lobisomem. Além disso, permeiam a história elementos da cultura sertaneja – influência das migrações nordestinas – que nos enchem de deslumbre e terror.



Em Zé Pedro e seus dois amores, história que dá título à coletânea, Ricardo Azevedo coloca em campo a paixão popular pelo futebol, através de um garoto muito especial, dividido entre duas paixões.

Na última narrativa, Três lados da mesma moeda, o leitor conhece Carlão, que vem para São Paulo com um único objetivo em mente, e que acaba ajudando os outros a se compreender melhor e, assim, encontra sentimentos inusitados.



Autor e biografia

Ricardo Azevedo escreveu aos 17 anos seu primeiro texto para crianças, que mais tarde foi publicado e premiado. Paulista, bacharel em Comunicação Visual pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo – USP, ele ilustra muitos de seus livros e pesquisa a cultura popular brasileira. É autor de mais de cem obras, várias delas publicadas também no exterior.