Rio Claro busca apoio do Departamento Regional de Saúde

Em encontro realizado na manhã dessa terça-feira (17), o prefeito de Rio Claro João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o secretário municipal de Saúde Djair Claudio Francisco foram recebidos na sede do Departamento Regional de Saúde (DRS-X), em Piracicaba, por Maria Clélia Bauer, diretora do órgão.

Juninho e Djair buscam maior aproximação do DRS-X com objetivo de obter mais informações e suporte técnico para futuros projetos de melhoria no atendimento da Saúde no município.

“Precisamos muito do apoio do Regional para fazer os investimentos na Saúde. Queremos estabelecer parcerias que tragam mais recursos para o atendimento da população”, disse o prefeito.

Para o secretário municipal a reunião foi bastante produtiva e abriu perspectivas para novas parcerias. “Esperamos estreitar os vínculos com o Departamento Regional, pois seu o suporte técnico complementa nosso trabalho à frente da secretaria”, disse Djair.