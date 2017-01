Prefeitura de RC quer estreitar parcerias para trabalhos sociais

Em reunião na quarta-feira (18) com representantes do Conselho de Pastores de Rio Claro (Coperc), o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, manifestou o interesse da administração municipal em ampliar as parcerias com as entidades que fazem atendimento à comunidade. “As igrejas evangélicas são exemplo da importância desse trabalho de atenção aos mais necessitados feito por diversos setores da sociedade”, comenta.

O encontro aconteceu no paço municipal e um dos assuntos em pauta foi a devolução para a prefeitura de terreno no Jardim das Palmeiras, que a Coperc vinha utilizando para realizar trabalhos sociais. “É uma área grande, agora vamos avaliar a melhor destinação ao imóvel”, explica Juninho.

A reunião entre o prefeito e a Coperc foi agendada pelo pastor e vereador Anderson Christofoletti. A Câmara Municipal também foi representada pelo vereador Ceron.

Nestes primeiros dias do novo governo municipal a prefeitura vem trabalhando no sentido de estreitar laços, retomar e estabelecer parcerias. Nas duas primeiras semanas de janeiro o prefeito se reuniu com o governador Geraldo Alckmin e também já esteve no Departamento Regional de Saúde. “Estamos recuperando o tempo perdido para garantir parcerias que tragam benefícios à comunidade”, comenta o Juninho.