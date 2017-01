Prefeitura atende Jardim das Nações com ampliação de linha de ônibus

Desde quarta-feira (18) a linha Jardim Novo/Inocoop passou a atender o residencial, que agora conta com quatro pontos de ônibus. O residencial foi entregue no ano passado e desde o início desencadeou uma série de reclamações dos moradores, inclusive sobre as más condições para utilizar o transporte coletivo. Os ônibus não chegavam até os moradores e os locais de embarque eram muito distantes do residencial.

“A situação demandava atuação do poder público para atender as necessidades dos moradores daquela região”, comenta o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, acrescentando que as providências foram tomadas após levantamento técnico.

Para que o ônibus pudesse chegar até o novo residencial a linha Jardim Novo/Inocoop teve seu trajeto ampliado. De segunda a sexta-feira serão feitas 23 viagens no sentido bairro-centro e 23 no sentido centro-bairro, com ônibus passando a cada 40 minutos.

Nos dias úteis, o primeiro ônibus parte da estação às 6 da manhã e o último às 23h30. No ponto final a primeira viagem sai às 5h20 e a última às 22h40. Aos sábados e domingos o ônibus passará a cada 1h20, com 13 viagens em cada sentido no sábado, e aos domingos 12.

Os moradores do Jardim das Nações têm agora à sua disposição pontos de ônibus na Rua 1JN com a Avenida 14JN, Rua 6JN com Avenida 2JN, Rua 1JN com Avenida 2JN e Rua 3JN com Avenida 3JN.