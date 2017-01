Prefeito é empossado presidente da 131ª Junta de Serviço Militar

Juninho tomou posse no dia 13 em solenidade no Paço Municipal, com a presença do 1º Tenente José Odilon Figueira, servidoras da Junta Militar e autoridades locais. Como manda a lei, o prefeito eleito da cidade é quem preside a Junta de Serviço Militar do município.

Após uma conversa informal, Juninho colocou o município à disposição da Junta Militar local, destacando a importância do serviço prestado pelos atiradores e seus superiores. O prefeito prestou juramento à bandeira e em seguida assinou o termo de posse como presidente da Junta de Serviço Militar 131.

Também participaram da solenidade Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, e o novo comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Fernando Godoy.

Alistamento

O alistamento militar teve início no dia 9 de janeiro e segue até 30 de Junho. Em Rio Claro são listados anualmente 1.800 jovens, sendo que deste número, apenas 100 ingressam por ano no Tiro de Guerra.

Junta Militar – A Junta Militar de Rio Claro está situada na Avenida 8, nº 91, entre as ruas 1 e 2. Funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 16h30.