Prefeito define nome para a superintendência do Arquivo Público

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, definiu nessa terça-feira (17) o nome da nova superintendente do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”

O cargo será ocupado por Mônica Cristina Brunini Frandi Ferreira. O nome foi escolhido a partir de uma lista tríplice elaborada pelos integrantes do Conselho Superior do Arquivo Público. A nova superintendente será oficialmente apresentada na tarde desta quinta-feira, dia 19 de janeiro.

Monica Frandi Ferreira é graduada (1990) em Arquitetura e Urbanismo, tem Especialização (1993) em Urbanismo Moderno e Contemporâneo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontificia Universidade Católica de Campinas. Possui mestrado (2002) em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) e doutorado (2016) em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Mônica é coordenadora pedagógica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Tecnólogo em Design de Interiores da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, Asser de Rio Claro e de Porto Ferreira. A nova superintendente é docente da área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo na Asser de Rio Claro e secretária e membro do Conselho Superior do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro.