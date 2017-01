PM recebe 523 motocicletas e 50 novas viaturas

Os veículos, fruto de um investimento de R$ 16,4 milhões, vão reforçar a frota da corporação em todas as regiões do Estado

A Polícia Militar recebeu, nessa segunda-feira (16), 573 novas viaturas para reforçar sua frota. Os veículos – 523 motocicletas e 50 de quatro rodas – foram comprados a partir de um investimento de R$ 16,4 milhões do Governo do Estado de São Paulo.

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, participou da entrega das viaturas à corporação. Os veículos entregues ontem (16) serão distribuídos a unidades de todas as regiões do Estado.

“Entregamos hoje 523 viaturas para o policiamento de duas rodas. Este é um policiamento ágil e que produz efeitos imediatos graças à facilidade de mobilidade, o que auxilia na redução dos índices criminais”, explicou o secretário durante o evento, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

As viaturas quatro rodas serão enviadas ao Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua na Capital. Os carros são dos modelos Sport Utility, Pick-up cabine simples e dupla e Station Wogan.

Do total de motocicletas, 86 são do modelo Triumph/Tiger 800 XCx, que custa R$ 42.150,00 cada, e serão entregues às Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq). As demais motos, adquiridas por R$ 17.500,00 cada, são do tipo Honda XRE/300 cc.

Esse é mais um passo para fortalecer a segurança em São Paulo. As viaturas ajudarão no policiamento de trânsito e na melhoria da segurança pública”, destacou o governador Geraldo Alckmin. Confira a seguir a distribuição geral das viaturas.

Investimento

O Governo do Estado investe constantemente no reforço dos equipamentos das polícias. Desde 2011, foram adquiridas 14.407 novas viaturas, compradas por R$ 793 milhões, para todo o Estado.

Ao longo deste período, a Polícia Militar foi contemplada com 10.355 novos carros (R$ 522 milhões), a Polícia Civil recebeu 3.641 veículos (R$ 241 milhões) e a Polícia Técnico-Científica ganhou 411 novas viaturas, adquiridas a partir de um investimento de R$ 30 milhões.

Câmeras individuais em projeto-piloto

Durante o evento, o governador Geraldo Alckmin também anunciou uma ferramenta em fase de teste a ser usada pela PM. São 120 câmeras de uso individual, acopladas às fardas e viaturas, para filmagem de ocorrências.

O Governo do Estado investiu R$ 271.200,00 na compra dos equipamentos. A medida pretende melhorar a segurança do policial militar, já que dá mais transparência às ações, garantindo a legalidade e legitimidade.

Por estar em experiência, as câmeras foram distribuídas para três comandos especializados – Choque (CPChq), Trânsito (CPTran) e Ambiental (CPAmb) –, e um de área – Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1 (CPA/M-1), responsável pela região central da Capital.

A ideia é que o sistema seja expandido ao serviço operacional de toda corporação. As câmeras fazem parte de um projeto-piloto, que levou mais de dois anos de testes e estudos pelo Centro de Processamento de Dados (CPD) da PM. Tecnologias parecidas já são utilizadas em diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra e Japão.