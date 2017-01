Núcleo de esporte é pauta entre secretário e vereador

O esporte é base de tudo. É base da educação, da saúde, da qualidade de vida, da cultura, da segurança e do desenvolvimento social. Por conta disso, o vereador Julinho Lopes encaminhou ao secretário de Esportes, Ronald Penteado, um conjunto de ideias para o desenvolvimento de Núcleos Esportivos na cidade de Rio Claro.

“Devemos trabalhar a base, fortalecer a prática de diversas modalidades esportivas, tanto masculinas quanto femininas, para atender todas as faixas etárias. É necessário investir nas atividades físicas inclusivas para pessoas com deficiência também. Implantar esse trabalho será fundamental para o desenvolvimento social e humano de jovens e adultos em Rio Claro”, cita Julinho Lopes.

Para o vereador, o município pode estudar o uso dos espaços públicos já existentes. “Rio Claro possui locais destinados a prática esportiva que poderão ser utilizados para este fim, tais como no Jardim Panorama, Santa Eliza, Cervezão, no Conjunto Habitacional Jardim das Nações, entre outros. O esporte tem que ser levado a comunidade, não o contrário. Além disso, um trabalho para identificar o potencial esportivo de cada região deve ser previsto, sem esquecer, a longo prazo, na formação de novos atletas para as equipes de alto rendimento do município”, explicou o parlamentar.

Por sua vez, o secretário irá reunir sua equipe para fazer um mapeamento desses locais, a fim de avaliar quais atividades esportivas, recreativas e de lazer poderão ser desenvolvidas em cada Núcleo. “Iremos realizar um levantamento e traçar as metas para estender as atividades esportivas em cada região da cidade. Iremos desenvolver um projeto que, além de aumentar o número de atividades e modalidade esportivas, possamos atender todas as regiões do município”, declarou Ronald Penteado.