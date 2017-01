Mais de 2 milhões para concluir escola há cinco anos inacabada

O município de Rio Claro poderá ter de gastar mais R$ 2 milhões para concluir uma escola iniciada há mais de cinco anos. Em setembro de 2011, quando a escola começou a ser construída, o custo da obra foi orçado em mais de R$ 3,5 milhões. Desse montante, foram pagos para a construtora cerca de R$ 3,1 milhões. Os R$ 400 mil restantes da previsão inicial são insuficientes para o novo governo municipal terminar o prédio, que está com a obra paralisada desde o ano passado.

“Isto demonstra uma falta de planejamento que não se pode admitir com o dinheiro público”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Antes de retomar a obra, vamos fazer um levantamento minucioso do que foi feito, de como foi feito e quanto custou”, anunciou Juninho.

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Rio Claro terá que fazer uma nova licitação para concluir a construção do novo prédio da Escola Sueli Aparecida Marin, localizada na Rua M-22 com a Avenida M-35, no Jardim Ipanema. O secretário da pasta, Adriano Moreira, explica que nos relatórios de transição, a administração anterior informou que 79% da obra já tinham sido concluídos. Hoje a obra está paralisada.

Ao analisar o processo, constatou-se que não existe contrato com a construtora que realizava o serviço. Segundo Moreira, no ano passado, a empresa entrou com pedido de rescisão judicial por falta de pagamento. A solicitação foi aceita e o contrato foi extinto. Com isso, o secretário explica que precisará fazer nova licitação para terminar a construção do prédio da escola.

Antes disso, será necessário realizar uma vistoria técnica no imóvel para verificar o que foi feito e o que falta fazer. Somente depois disso será possível publicar um novo edital. Moreira visitou a escola nessa terça-feira (17), acompanhado de um engenheiro. “O interior do prédio está em péssimas condições com várias partes danificadas”, comenta. Ele explica que o próximo passo é fazer uma planilha de custo para verificar qual será o montante necessário para concluir a escola. A estimativa inicial é de um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, dinheiro que será utilizado para concluir o projeto e refazer o que foi danificado.

O secretário da Educação ressalta que é importante agilizar os trâmites para evitar maior desgaste na estrutura e aumento de gastos.

Ainda não há previsão para a conclusão da obra que deveria ter sido concluída em 11 meses. Uma estimativa feita pela construtora aponta que restam seis meses de trabalho para concluir o prédio da escola. Se a licitação e os demais procedimentos forem realizados com sucesso até junho, o secretário calcula que a obra poderá terminar até o fim deste ano. O novo prédio da Escola Sueli Aparecida Marin terá 345 vagas e quadra poliesportiva.