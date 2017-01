Excesso de chuvas paralisa ETA 2 em Rio Claro

O grande volume de chuvas na noite de sábado e madrugada deste domingo (15 de janeiro) fez com que o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) suspendesse o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), na estrada de Ajapi. A ETA 2 é responsável por 60% da água distribuída no município e sua fonte de captação é o rio Corumbataí, que, em razão das chuvas, recebeu muitos sedimentos arrastados de suas margens, inviabilizando tecnicamente a captação e o tratamento da água para distribuição à população.

As bombas da ETA 2 foram desligados durante a madrugada. Técnicos do Daae estão fazendo monitoramento permanente das condições da água do Corumbataí para que a estação de tratamento volte a operar o quanto antes e o abastecimento de água à população seja normalizado.

A paralisação da ETA 2 nesse domingo poderá causar interrupção no fornecimento de água ou baixa pressão nas torneiras nos bairros: Grande Cervezão, Mãe Preta, Jardim Village, Arco-íris, Santana, Panorama, Parque Universitário, Jardim Wenzel, Parque São Jorge, São José, São Caetano, Santa Elisa, Ipanema, Guanabara, Jardim das Palmeiras, Recanto Paraíso, Alto do Santana, Jardim Boa Vista, Santa Maria, Matheus Manieiro, Jardim Nova Rio Claro, Jardim Bandeirantes, BNH, Jardim Paulista 2, Centenário, Maria Cristina, Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro, Condomínio Residencial São Paulo Home, Vila Martins, Benjamin de Castro, Parque Residencial, Paineiras, Vila Industrial, Vila Verde, Residencial Florença, Jardim América, São Miguel, Jardim Brasília, Jardim das Nações, Terra Nova, Jardim Karan, distrito de Ajapi, Alan Grey, Águas Claras, Vila Olinda, Jardim Progresso, Jardim Figueira, Jardim Ipê, Jardim São Paulo, Jardim Wenzel, Jardim das Flores, Residencial Regina Picelli, Jardim Floridiana, Santa Clara 1 e 2 e Distrito Industrial.

Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento do Daae, no telefone 0800-505-5200.