Estados Unidos : Vale a pena assistir a um jogo ao vivo de basquete da NBA

E. Cortez

Há muito o que se ver e fazer em uma viagem aos Estados Unidos. Além das compras, dos roteiros tradicionais e da Disney, existem alternativas de passeio igualmente divertidas e inesquecíveis, e com certeza assistir a um jogo da NBA é uma delas.

A temporada do basquete norte-americano teve início em outubro e vai até junho de 2017, sendo que a fase final (os chamados playoffs) começa em abril, com os times se enfrentando em uma decisão de sete jogos até sobrarem dois times, um do lado Leste e um do lado Oeste do país. Esses dois times se enfrentam em junho, em uma sequência de sete jogos.

Os brasileiros costumam visitar Miami e Orlando com mais frequência. Por isso, os jogos do Miami Heat e do Orlando Magic seriam uma alternativa comum, mas em termos de torcida, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls e New York Knicks também possuem uma boa audiência de brasileiros.

O primeiro passo é checar a tabela do campeonato, no site da NBA, e verificar se haverá algum jogo na cidade para onde você pretende ir. Em seguida, vá para as redes sociais do time que você deseja assistir – é bem possível que você encontre alguma promoção para jogos com baixa demanda por ingressos ou para os fãs do time que interagem nas redes sociais. Já pensou se você consegue um meet and greet (encontro) com os jogadores do time que você gosta?

Escolhido o time e a época da viagem, agora vem a compra do ingresso. Todo o processo é feito pelo site norte-americano da Ticketmaster: na área de pesquisa, você coloca o nome do time que deseja assistir para ver a listagem dos jogos. Atenção: todas as partidas são exibidas na busca, até mesmo os jogos fora de casa. As equipes que jogam em casa são sempre as primeiras que aparecem no confronto.

Contudo, caso você queira assistir a um jogo do Utah Jazz, Philadelphia 76rs, Denver Nuggets, Houston Rockets ou do atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers, você precisa ir diretamente ao site da NBA Tickets para conseguir um ingresso.

Ao decidir o jogo que você quer ver, aparecerá um mapa com as localizações dos assentos. Quanto mais próximo da quadra, mais caro será o valor. E lembre-se: todos os assentos são marcados. Por isso, escolha seu lugar com cuidado. Depois disso, basta criar uma conta caso você não tenha e confirmar o pagamento com o cartão de crédito. Você pode imprimir o ingresso em casa ou pegar no chamado Will Call, quando a confirmação de compra é impressa e leva-la para o ginásio, junto com seu passaporte e o cartão de crédito com o qual o ingresso foi pago.

Ao contrário do que acontece no Brasil, você não precisa chegar tão cedo no ginásio – a quadra é aberta uma hora antes do jogo. A exceção fica para a retirada de ingressos no Will Call, o que pode demorar um pouco.

Tudo acertado, curta sua experiência em assistir uma partida do chamado melhor basquete do mundo e compartilhe esse momento inesquecível através de fotos e vídeos dos lances com seus amigos e familiares!