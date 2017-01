Espíritas se reúnem domingo em dois eventos

O primeiro deles será realizado pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro (USEIRC), que promoverá em sua sede social à rua 14 nº. 240, bairro Consolação, o Almoço Mineiro. No cardápio, arroz, tutu de feijão, coube, bisteca de porco, ovo frito e salada. As adesões custam R$25,00 para adulto e R$12,00 para criança. Há opção também para os vegetarianos, com adesão ao preço de R$25,00. Bebidas e sobremesa à parte. O evento, que terá início ao meio-dia, tem por objetivo angariar recursos para as reformas necessárias do prédio da USEIRC, além de confraternizar as pessoas em geral. Haverá também música ao vivo. Outras informações pelos fones: 3533-5956 / 9-9831-5721 / 9-9235-4941.

Palestra Cantada

Já na parte da tarde, às 16 horas, a Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, localizada à Rua 27 nº. 176, bairro Santa Eliza, promoverá Palestra Musical Cantada do tenor Allan Vilches. Natural de Carapicuíba/SP, Vilches é formado em canto lírico e participa do Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, daquela localidade. É também cantor profissional, apresentando-se em eventos sociais e tem quatro CD’s lançados até o momento. O evento, gratuito e aberto ao público em geral é comemorativo ao aniversário de 19 anos de fundação da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel. Após a palestra haverá confraternização. (fonte – Geraldo José Costa Junior – 1º. Secretário da Comissão Executiva da USEIRC)