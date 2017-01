Em meio à crise programas de estágios se destacam entre os jovens

Primeiro semestre do ano abre temporada de vagas e representa oportunidade para ingressar no mercado

O país enfrenta atualmente um cenário econômico conturbado devido ao período de crise que vem se estendendo pelos últimos anos. Mas, enquanto o mercado de trabalho formal encolhe e passa por uma recessão contínua, os programas de estágio e aprendizagem apresentam uma estabilidade e previsões positivas. Notícia boa para muitos jovens estudantes, que foram diretamente impactados pelos percalços da economia e buscam alternativas para não ficar à margem do mercado de trabalho.

Desemprego acentuado na faixa etária mais jovem

O histórico da taxa de empregabilidade entre os trabalhadores até 24 anos não tem sido muito positivo nos últimos meses. Em 2016 esse foi o grupo mais afetado pelo encolhimento do mercado brasileiro no período de crise – segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do trabalho, o número de jovens que perderam o emprego chegou a cerca de 4,8 milhões.

De acordo com uma análise do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) realizada com base nos dados do CAGED e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), até o terceiro trimestre do ano passado a taxa total de desemprego entre os jovens dessa faixa etária alcançou 27,7%. O estudo também revela que o desemprego afeta mais ainda os trabalhadores que não concluíram o ensino médio – taxa de 21,4%. O cenário desfavorável é preocupante, principalmente para quem está em fase de adquirir experiência e projetar a carreira profissional.

Programas de aprendizagem e desenvolvimento profissional

O alto índice de desemprego no país e o aumento da oferta de mão de obra contribuíram para a queda do rendimento médio do trabalho, que permaneceu abaixo do observado no mesmo período de 2015. Diante disso, os jovens buscam alternativas para elevar as chances de conseguir uma vaga, especialmente aqueles que ainda estão em processo de aprendizagem e precisam conciliar os estudos e o emprego.

A baixa remuneração oferecida atualmente no mercado celetista e a inexperiência são os principais entraves para essa parcela da população, mas os programas de estágio têm se mostrado como um mecanismo eficaz para driblar essa situação e auxiliar o grupo nesse momento delicado.

Um levantamento realizado em 2016 pela Companhia de Estágios – assessoria especializada no recrutamento e seleção de estagiários – mostra que desde o início os estudantes já se preocupam em projetar a carreira na área escolhida e adquirir, além do conhecimento teórico oferecido no curso, experiência prática e vivencia de mercado – 42,4% já começam a procurar uma colocação nos primeiros semestres do curso.

muito apreciadas no âmbito profissional como disciplina, responsabilidade, pontualidade, trabalho em equipe e comunicação. (Fonte: Companhia de Estágios | PPM Human Resources)