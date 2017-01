Criação de novos cargos gera divergências no Legislativo local

A crise econômica e financeira em que vive o país é sentida por toda população há mais de dois anos e as administrações municipais trabalham com economia de todo tipo.

Mas, o antigo legislativo rio-clarense, mesmo visualizando uma piora da crise, em 2017 aprovou o aumento no número de cadeiras de 12 para 19, à revelia da vontade popular que condenava veementemente o ato.

A justificativa principal dos vereadores que aprovaram o aumento era que não aumentaria os gastos da Câmara Municipal de Rio Claro.

Só que votaram o aumento no número de vereadores, mas se esqueceram que teriam que também aumentar o número de assessores e chefes de gabinete deixando uma herança maldita para o atual legislativo.

Não reeleitos

Dos doze vereadores de 2016, nove votaram a favor do aumento de cadeiras na Câmara. Destes nove, apenas quatro foram reeleitos. Os outros cinco, Agnelo Matos, Raquel Picelli, Dalberto Christofoletti, João Zaine e Calixto não tiveram o perdão da população e não obtiveram votos suficientes para retornarem em 2017

Hoje discute-se na Câmara Municipal de Rio Claro, um projeto que regularizaria a situação, mas que não tem consenso entre os vereadores, por este motivo não votado quando foi a plenário.

No final de 2016, mais um fato colocou o atual legislativo em cheque, já que ao fechar as contas naquele ano, a Câmara Municipal de Rio Claro devolveu ao município a importância de mais de R$ 4 milhões, fato que não deverá se repetir em 2017, o que fatalmente será motivo de muita reclamação por parte da população, muito embora não se poderá culpar o atual legislativo por esta situação.

E a polêmica continua em torno do projeto que cria novos cargos na Câmara Municipal de Rio Claro. Ainda não há consenso sobre como votar o projeto, muito embora apenas três vereadores se dizem contrários à medida.

Quanto aos diretórios políticos da cidade há divergências também. Alguns defendem a adequação do quadro ao número atual de vereadores, outros defendem a diminuição de assessores, outros ainda defendem o não aumento do repasse para a Câmara, algo que a população não aceitaria, já que esta era a justificativa dos vereadores que aprovaram o crescimento de cadeiras, quando diziam que não haveria aumento do repasse e defendiam que por isto não haveria aumento de despesa.

Quem defende a criação dos cargos novos, diz que não é “criar novos cargos”, mas sim adequar os novos vereadores em condições de igualdade a quem lá já estava.

E fica aí o impasse, enquanto uma parte dos vereadores acredita que a criação de novos cargos irá aumentar os gastos no legislativo e a crise atual em que passa a nação não aceita mais atos irresponsáveis, outros jogam com as palavras dizendo que o fato é apenas uma readequação que vem atender o atual número de vereadores.

E assim vai se delineando o que deverá acontecer no legislativo nos próximos quatro anos. Apesar da maioria dos vereadores fazer parte da base governista, o consenso será difícil de acontecer.