Coluna Edmar Ferreira

Tite convoca hoje a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Colômbia, que será disputado no dia 25 deste mês, no Engenhão. Toda a renda será revertida para os familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.

Por não se tratar de data Fifa, o treinador convocará apenas os jogadores que atuam no país. Será a chance de Tite observar os destaques do último Brasileirão. O campeão Palmeiras, por exemplo, deve dominar a lista de convocados. Aguardam com expectativa a lista o lateral Jean, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Tchê Tchê e Moisés e o atacante Dudu.

Corinthians deve ter o lateral Fágner. O São Paulo deverá ceder o zagueiro Rodrigo Caio, enquanto o Santos terá Lucas Lima. Nomes que fatalmente estarão na lista: goleiros Weverton (Atlético/PR) e Alex Muralha (Flamengo), laterais Jorge (Flamengo) e Zeca (Santos), zagueiro Pedro Geromel (Grêmio), volantes Rafael Carioca (Atlético/MG) e William Arão (Flamengo) e o meia Gustavo Scarpa (Fluminense).

Outros jogadores que estão bem cotados para hoje são o goleiro Vanderlei (Santos), o zagueiro Rever (Flamengo), o lateral Diogo Barbosa (Cruzeiro), o meia Camilo (Botafogo) e o atacante William Pottker (Ponte Preta).

A Arena Corinthians receberá Brasil x Paraguai pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo está marcado para o dia 28 de março. A última vez que a nossa seleção atuou no Itaquerão foi durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano passado, quando venceu a Colômbia por 2 a 0 pelas quartas de final.

O jogo marcará o reencontro de Tite com o estádio em que foi campeão brasileiro de 2015, no comando do Corinthians. Seu último jogo no Itaquerão foi no dia 04/06/2016, quando o Timão derrotou o Coritiba por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, graças a um gol do lateral-esquerdo Uendel nos acréscimos.

O Santos recusou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 27 milhões) do Lille, da França, pelo meia Vitor Bueno. A diretoria não pensa em perder o jogador, ainda mais que o Peixe disputará a Taça Libertadores da América.

Os empresários de Vitor Bueno estiveram em Santos para conversar sobre a procura do time francês. O meia tem contrato com o time praiano até 21 de maio de 2020. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões).

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu liberar os 27 torcedores do Corinthians que estavam presos desde o dia 23 de outubro do ano passado, acusados de envolvimento no tumulto nas arquibancadas do Maracanã, pouco antes de uma partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os corintianos estavam na cadeia pública José Frederico Marques, conhecida como Bangu 10, e haviam pedido transferência por medo de uma briga iminente entre facções criminosas. Quem sabe agora tomem jeito.

A TV Bandeirantes transmite ao vivo hoje, a partir das 22h, a primeira partida de Rogério Ceni como técnico do São Paulo. O Tricolor enfrenta o River Plate da Argentina por uma vaga na grande final do Florida Cup 2017, torneio realizado nos EUA. O jogo terá narração de Teo José, comentários de Velloso e reportagens de André Galvão. No sábado, a Band transmite a disputa pelo 3º lugar às 18h e a grande final às 21h.

Boa notícia para os árbitros brasileiros. O limite de idade que era de 45 anos subiu para 50 em nosso país. A mudança é válida para os jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro já a partir deste ano. A nova regra beneficiou por exemplo, os bons profissionais Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro e Jailson Macedo Freitas, da Bahia, que em 2017 completariam 47 anos e já estavam pensando na aposentadoria.

Tive o enorme prazer de narrar a Copa do Nordeste de Futebol Máster pela AFIA TV no ano passado. A competição foi realizada em Porto de Galinhas, Cabo de Santo Agostinho e Recife. Um dos árbitros do torneio foi justamente Marcelo de Lima Henrique. Um profissional exemplar, de um caráter acima da média. Fiz uma grande amizade com ele e confesso, fiquei feliz com essa notícia.

Aprendi muito com o Marcelo de Lima Henrique e ganhei até os cartões amarelo e vermelho de presente logo após a final que apitou na Arena Pernambuco. Uma grande pessoa.

Por outro lado, o limite de idade para as Séries C e D foi reduzido para 42 anos. Outra novidade para 2017 é a volta dos auxiliares adicionais, ou seja, aqueles que ficam atrás dos gols.

Marinho, de 26 anos, destaque do Vitória no último Campeonato Brasileiro, é o novo reforço do Changchun Yatai, da China. O atacante assinou contrato de três anos. Sua nova equipe, que terminou apenas em 12º lugar na última Superliga da China, realiza sua pré-temporada nos Emirados Árabes. O time baiano deve receber 5 milhões de euros (R$ 17 milhões) pela multa rescisória.

Marcelo Cano, aquele técnico fanfarrão que sumiu e foi encontrado em um motel, não será demitido pela diretoria do Atlético/GO. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o time goiano, ele se reuniu com a diretoria e se desculpou pela pisada na bola. Dizem que ele estava treinando no motel “duas linhas de quatro”.

Curiosidade do dia: A seleção brasileira é a única do mundo que teve dois irmãos comandando seleções em Copas do Mundo. Na Copa de 1954 o técnico foi Zezé Moreira e na Copa de 1962 o técnico foi Aymoré Moreira.