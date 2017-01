Caminhão de entregas no Enxuto causa problemas aos moradores

Diariamente o problema é o mesmo para quem reside em frente ao Enxuto, local onde caminhões fazem as entregas do referido supermercado

Como o problema é constante e vem tirando a paciência dos moradores que estão se sentindo lesado em seu direito de ir e vir, por conta dos motoristas estacionarem seus caminhões em frente ao prédio residencial, e, quando um veículo vai sair, fica impedido, sem antes ter que fazer muitas manobras para poder seguir seu caminho.

Muitas reclamações chegam até a redação sobre o mesmo fato e isso vem comprovar que os motoristas que fazem suas entregas no Enxuto desconhecem o Art 5º da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, lembrando a lei o direito de ir e vir.

É constante as reclamações de moradores do entorno da Avenida 2 com ruas 13 e 14 e principalmente os Condôminos do Edifício Mont Blanc. Por falta de fiscalização do poder público e a ausência de multas, os caminhões teimam em não respeitar a sinalização no local e obstruir o transito dos veículos. Segundo a moradora Maria Cristina, “tem dias que é praticamente impossível sair da garagem do prédio, os caminhões estacionados indevidamente não permite a circulação dos carros que saem do prédio, é impossível manobrar os nossos veículos”, salientou a moradora.