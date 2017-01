Alunos retornam às aulas no dia 6 de fevereiro

De acordo com a Secretaria Municipal de Ensino, 938 alunos estão matriculados, desde a educação infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Já os alunos da rede estadual, que atende do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio iniciam o ano letivo em 02 de fevereiro.

A Secretaria de Educação informa que todos os educadores da rede municipal retornam às escolas no dia 02 de fevereiro, sendo que nos dias 02 e 03 professores e coordenadores pedagógicos estarão reunidos para o planejamento do ano letivo. No dia 1º, a Secretaria realiza o processo de atribuição de salas.

Para recepcionar os alunos, as escolas prepararam atividades especiais de acolhimento e reconhecimento das unidades de ensino. Segundo a Secretaria de Educação, a EMEI Altos de Ipeúna atenderá neste ano 228 crianças, de nove meses a três anos. Já a EMEIEF Centro de Ipeúna tem 208 matriculados. A Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) atenderá 178 alunos na modalidade regular no período vespertino e no contraturno, com as atividades previstas nas oficinas pedagógicas. Já a EMEF “Dr. Ulysses Guimarães” tem 324 alunos matriculados.

Para atender a essa demanda, o Setor de Transporte Escolar da Prefeitura também já disponibilizou uma frota de 32 veículos, sendo 11 ônibus, nove micro-ônibus, e oito peruas Kombi, que farão o transporte dos alunos da rede municipal de Ipeúna. Também compõem a frota do transporte escolar três vans e um micro-ônibus, destinadas ao transporte de alunos matriculados em instituições de nível superior na região.