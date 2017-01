Agricultura familiar: importância ambiental, social e econômica

Os agricultores familiares exercem importantes funções no país, pois são responsáveis, pela grande maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, devido a sua produção diversificada (mandioca, arroz, feijão, leite, legumes, hortaliças, dentre outros atividades da agropecuária).

Segundo informações da Geógrafa e pesquisadora de Doutorado da UNESP – Rio Claro, Francielly Naves Fagundes, “o que caracteriza um agricultor (a) familiar é, sobretudo, a pequena propriedade rural (ou minifúndio), mão-de-obra em sua maioria familiar nas atividades, produção para o mercado local e regional (por exemplo, feiras), Cooperativas, e também direcionada para o Estado (centros de educação e escolas via Chamadas Públicas).

No Brasil, nas últimas décadas, ações do Estado, como Políticas Públicas e Programas Nacionais (PRONAF, PAA, PNAE), foram e são imprescindíveis para o fortalecimento, viabilização econômica (linhas de crédito rural, acesso a mercados) e manutenção destes, produzindo no campo. Assim o segmento da agricultura familiar exerce novo papel, se configuram, como novos e ainda mais importantes sujeitos sociais na atualidade.”

Outro ponto de relevância é que este tipo de agricultura está relativamente associado a questão cultural, uma vez que nota-se uma ligação muito grande com a tradição familiar, onde os mecanismos e métodos passados de pais aos filhos, principalmente a experiência com a terra e a lavoura, é expressa por própria herança cultural dentro de áreas rurais, como visto em muitos municípios.

No município de Rio Claro, os agricultores familiares cultivam diferentes produtos, e vendem nos comércios da cidade, como também em municípios próximos. Uma das ações de valorização da agricultura familiar no município, é a Feira do Corujão, que ocorre a algum tempo, uma vez por semana no espaço livre da Vila Martins. Na feira, as famílias das áreas rurais, trazem seus alimentos, em sua maioria, orgânicos (isento de agrotóxicos) para comercialização.

Assim Feira do Corujão, além de proporcionar o contato com alimentos mais saudáveis e com preços mais baratos, também possibilita que a população conheça a atividade, produção e por vezes história e cultura, de agricultores e agricultoras familiares, de áreas rurais do município de Rio Claro.

Portanto o fortalecimento da agricultura familiar é essencial, pois estes contribuem pela segurança alimentar e garantia de alimentação saudável, proteção da agrobiodiversidade, e pelo uso sustentável de recursos naturais, o que denota que são importantes no âmbito ambiental, social e econômico do país.