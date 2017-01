Ana Lucia Missaglia Guarnieri

— Acredita no amor incondicional ou pensa que é inacreditável?

Então relembremos a vida de São Sebastião que se comemora a 20 de janeiro próximo.

São Sebastião (França, 256 d.C. – 286 d. C., Itália) foi mártir e santo cristão, morto por ordem do Imperador romano Diocleciano.

Sebastós, que segundo a etimologia do seu nome significa divino, Sebastião veio para trazer notícias da cidade do Alto e falar-nos, através da sua vida, da glória altíssima: o Paraíso de Mílton (que não está perdido) mas está à espera dos que o procuram e o encontram quando aprendem a praticar o amor incondicional, que existe.

Sebastião alistou-se no exército romano (283 d.C.) com intenção de afirmar o coração dos cristãos, enfraquecido pelas torturas que sofriam pelas perseguições. Era muito estimado por Diocleciano que sempre o queria por perto, nomeando-o capitão da Guarda Pretoriana, até que fosse descoberto o tratamento brando que dava aos cristãos, revelando que era um deles. Julgado como traidor pela Corte, foi ordenada a sua execução mor meio de flechas (símbolo de sua iconografia). Dado como morto e atirado no rio, Sebastião não havia falecido: foi encontrado por Irene (santa Irene) que o salvou e, aparecendo, diante de Diocleciano, cumpriu a sua pena de morte final: foi espancado, até morrer. (- Já não assistiu a cenas parecidas neste mundo?). Luciana (santa Luciana) resgatou seu corpo e o sepultou nas catacumbas.

– Como os que estão ligados ao Reino de Deus prestaram-lhe homenagens na Terra? Pedidos de proteção e ajuda? Ação de graças por estar a serviço da milícia celeste, tendo passado pela violência anti-cristã do Imperador Diocleciano? ( o mórbido ou que nomenclatura seria adequada hoje, entre as incontáveis, da Psiquiatria, para “batizar” nossa decadência, sem Deus)?

Na Umbanda, em suas raízes das crenças afro-brasileiras, São Sebastião é reconhecido como Orixá-Oxassi, ,protetor das florestas, da relação entre o reino animal e a vegetação, caçador que cuida das energias do bem.

Abriram as portas, à sua passagem, as artes, o folclore, a literatura, o cinema, a música, a pintura, a vida do homem de todas as classes embevecida pela ARTE de Deus.

Só para lembrar, os pintores da renascença o retrataram como o valente e terno soldado do Altíssimo a interceder por todos os que sofrem, exemplo do amor incondicional, que abranda as dificuldades(como o praticou no seu tempo) pela bravura da sua firme decisão de servir a Deus.

O escritor italiano Tito Casini fez um relato da vida de Sebastião no seu livro “Perseguidores e Mártires” e, no romance Fabíola, escrito por Nicholas Wiseman foi o personagem central, sendo (em 1949, França) adaptado ao cinema e, em 1961, refilmado na Itália.

Claude Debussy (1911) autor, dentre outras composições imortais, de AU CLAIR DE LA LUNE, organizou uma cantata com drama lírico e balé sobre o Martírio de São Sebastião, sem esquecer, dentre outros, do pintor brasileiro, Eliseu Visconti, que teve sua tela RECOMPENSA DE SÃO SEBASTIÃO premiada com medalha de ouro na Exposição Universal de 1904, nos Estados Unidos. (Hoje sua obra é parte do acervo do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro).

De norte a sul, de leste ao oeste, em seus 26 Estados e Distrito Federal, em MAIS DE DUZENTAS CIDADES do Brasil, São Sebastião é comemorado com feriados e festas não só como padroeiro dos atletas, do exército e da infantaria, mas como Sebastós – o divino a favorecer o povo brasileiro em busca de Vida, que transforme as mortes, os crimes, as chacinas, o desamor pela vida , a descrença, “a miséria espiritual” (proferida por Papa Francisco num de seus últimos pronunciamentos sobre os descaminhos da humanidade) na graça de Viver, como nos transmite, hoje, o santo que deu o seu nome a nossa Segunda Maior Metrópole, depois de São Paulo: “São Sebastião do Rio de Janeiro”.

– São Sebastião, propiciador do conhecimento que nos leva a Deus (redobraram-se de 20 para 45 mil as consultas de livros na Biblioteca Municipal de São Paulo, plantão de 24 horas, conforme JN da semana passada) rogai por nós!- Intercedei para que nossa prática do amor incondicional prevaleça, no Brasil e no Mundo, como garantia da Nova Civilização, que nos veio trazer da Cidade do Alto, como nosso irmão!!!