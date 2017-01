Juninho apresenta pedidos de Rio Claro ao governador Alckmin

“Estamos reaproximando o município do governo estadual e recuperando o tempo perdido, na expectativa de estabelecermos parcerias que certamente trarão boas coisas para os rio-clarenses”, afirmou Juninho ao apresentar uma série de reivindicações no Palácio dos Bandeirantes.

Na avaliação de Juninho, várias das obras pendentes no município já poderiam estar melhores encaminhadas ou até mesmo concluídas, se a prefeitura tivesse atuado com maior agilidade em fazer a parte que lhe cabia.

Na audiência com o governador, o prefeito Juninho pediu o apoio do governo estadual para que o governo federal autorize a utilização da antiga estação ferroviária como nova sede da 1ª Cia. da Polícia Militar, como forma de colocar os policiais mais próximos da rede bancária e do comércio central. Juninho também pediu providências para retomar a implantação da Fatec (Faculdade de Tecnologia) em Rio Claro, processo que se tornou extremamente moroso em razão de entraves na oficialização da destinação da área.

Outra reivindicação importante apresentada ao governador se refere ao trevo da Washington Luís com a Avenida Tancredo Neves, para o qual Juninho quer melhorias e remodelação a fim de ampliar a segurança no trânsito. Alckmin também recebeu das mãos do prefeito rio-clarense o pedido de prorrogação do convênio para a construção de creche no Jardim Terra Nova, obra que corre o risco de não ser concluída em razão da demora do governo anterior em providenciar a prorrogação do convênio.