Fórmula 1: Willians confirma retorno de Felipe Massa

E. Cortez

Olá amigos! Enfim, o brasileiro seguirá tendo alguém para torcer nas manhãs de domingo, já que o Brasil garantiu representante no grid da Fórmula 1 em 2017. Após rumores, foi anunciada a permanência de Felipe Massa na Williams e na categoria, consequentemente. Massa chegou declarar sua aposentadoria no ano passado, mas cedeu ao pedido da direção da escuderia, que liberou Valtteri Bottas para a Mercedes, substituindo Nico Rosberg.

“Em primeiro lugar, estou muito feliz por ter uma oportunidade de voltar à Williams”, disse Massa em um comunicado oficial. “Williams é uma equipe que mora no meu coração e tenho respeito por tudo o que está tentando alcançar.”

O contrato com Felipe foi assinado na manhã desta segunda-feira, por mais uma temporada, para ser companheiro de Lance Stroll e ajudar no desenvolvimento dos carros de 2017, que sofrem uma mudança radical. Com isso, é natural também que Valtteri Bottas seja anunciado pela Mercedes a qualquer momento, já que o outro candidato à vaga deixada por Rosberg, Pascal Wehrlein, fechou com a Sauber também nesta segunda, deixando o outro brasileiro, Felipe Nasr, em situação delicada na Fórmula 1.

“O apoio dos fãs nestas últimas semanas tem sido enorme, me deixando ainda mais motivado, e sou muito grato por isso. Também estou ansioso para trabalhar com o Lance. Conheço ele há um tempo e acompanhei o seu desenvolvimento ao longo desse tempo. Então estou ansioso para ver o que podemos conquistar juntos”, destacou Massa.

A importância de Massa para a Willians

Para a escuderia, a presença de Massa é muito importante. E isso ficou claro nas palavras de Claire Williams, chefe do time, ao exaltar o brasileiro. “Felipe sempre tem sido um membro muito amado da família Williams. Ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente é algo muito bom. Estou muito contente de o Felipe ter aceito largar a aposentadoria para fazer parte da temporada 2017 conosco. Quando o Felipe se junta a nós novamente, nos dá estabilidade, experiência e talento para nos ajudar a evoluir. Ter ele é uma grande conquista para a equipe”, afirmou Claire.

Com as revoluções que os carros sofrerão na próxima temporada, a ida de Bottas para Mercedes sacudiu a Williams, que dessa forma precisava de um piloto experiente para entender as mudanças e ajudar o garoto Lance Stroll em seu primeiro ano na Fórmula 1. A Williams chegou a cogitar Jenson Button, mas Felipe já está adaptado ao time que faz parte desde o início de 2014. Além da parte técnica, o lado comercial também favorece o retorno do brasileiro, já que o contrato da Martini (marca de bebidas e principal patrocinadora da equipe), impõe que um dos pilotos seja maior de 25 anos para divulgação da marca – lei em diversos países da Europa.