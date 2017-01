Deputado e prefeito tentam evitar perda de quatro creches

A tentativa de evitar que Rio Claro perca as quatro creches que o governo do Estado destinou ao município por meio do programa Creche-Escola levou o deputado Aldo Demarchi e o prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior (Juninho da Padaria) a serem recebidos em audiência na última quinta-feira (12) pelo secretário estadual de Educação, José Renato Nalini.

“A conversa foi muito produtiva e acredito que conseguiremos recuperar o tempo perdido na execução dos convênios”, disse o deputado após a reunião. O programa é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, porém os recursos financeiros saem do orçamento da Secretaria de Educação.

O caso mais preocupante é o da unidade em construção no Jardim Terra Nova, que também motivou a ida do secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, até São Paulo no mesmo dia em Aldo e Juninho estiveram reunidos com Nalini. Em contato com os técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (Cise), Moreira protocolou pedido para renovar o convênio que foi extinto em dezembro do ano passado porque não foi prorrogado pela administração municipal anterior.

Ficou acertado o encaminhamento dos documentos necessários para completar o processo nos próximos dias. A obra da nova creche com capacidade para atender 150 crianças foi iniciada em março de 2015 e deveria ter sido concluída em abril de 2016, mas ainda não passou do alicerce.