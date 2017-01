Câmara Municipal – Duplicação e rotatória na estrada velha de Ipeúna

Duplicação e rotatória na estrada velha de Ipeúna mobilizam parlamentares do PR neste início de ano

O avanço populacional nos bairros Jardim Bonsucesso, Novo Wenzel e Bom Retiro e em propriedades rurais da região que concentram muitas famílias, bem como o aumento do setor produtivo naquela região, reabrem a discussão sobre a necessidade de duplicação da Estrada Vicinal Antonio Silveira Pedreira mais conhecida como Estrada Velha de Ipeúna.

Atento à questão e ciente de que a obra requer alto investimento, Luciano Bonsucesso busca apoio do PR, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, para que a proposta possa avançar junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. O vereador esteve em São Paulo reunido com o deputado Ricardo Madalena onde entregou material que comprova a necessidade de atenção especial por parte do poder público.

Esta região, salientou Luciano Bonsucesso, conta com número significante de crianças e adolescentes que diariamente cruzam a estrada ao se deslocarem de um bairro para outro. “O risco de acidentes é preocupante já que esta região situa-se em área de declive acentuado o que infelizmente contribui para a velocidade excessiva de veículos”, pontuou o vereador ao deputado na Alesp.

Outro aspecto abordado por Luciano Bonsucesso diz respeito ao tráfego de caminhões neste estrada devido ao transporte de cargas de argila, entre outros materiais.

Para o vereador, a primeira providência a ser tomada pelo setor competente é a implantação de rotatória na estrada no ponto em que hoje se encontra apenas uma passagem em nível. “Desta forma, o risco de acidentes, principalmente no período noturno, diminuiria”, assinalou ao deputado Madalena.Em resposta à solicitação, o deputado estadual, via ofício, solicitou estudo junto ao DER para que medida paliativa possa ser tomada enquanto a obra não se concretize.