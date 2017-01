AS PEÇAS QUE A VIDA NOS PREGA

Muita gente já ouviu falar de casos em que o remédio bom para um pode fazer nenhuma diferença para o outro? Ou aquele ditado que diz: “Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”. Ou ainda sua melhor amiga diz para você assistir aquele filme que ela gostou e quando você assiste se decepciona.

Já te contei a historia do palhaço? Pode muito bem ilustrar o que estou tentando lhe passar. Diz uma história que numa cidade do interior apareceu um circo, e que, entre seus artistas, havia um palhaço com um poder muito grande de divertir, sob medida, todas as pessoas da platéia. O riso era tão saudável, tão profundo e natural que se tornou terapêutico.

Todos que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram indicados por um médico do lugar que tinha assistido ao espetáculo como forma de tratamento, pois via no palhaço o dom de eliminar as angústias. O que levou aquele circo a ficar uma boa temporada por lá.

Um dia, um homem desconhecido, tomado de profunda depressão, procurou o doutor. O médico então, sem relutar, indicou o circo como um lugar de cura de todos os males daquela natureza, de abrandamento de todas as dores da alma, de iluminação de todos os cantos escuros de nossa alma.

O homem se cala, levanta-se, caminhando em direção a porta, vira-se para o médico e diz:

– Não posso procurar o circo… Aí está o meu problema: eu sou o palhaço!

E eu fico pensando que talvez esteja pensando que peça a vida pode ter proporcionado a esse palhaço. E que decepção para um médico saber que todos os seus clientes com aquele mesmo problema foi solucionado tão facilmente, não é?

A natureza e a sabedoria de estarmos vivendo e descobrindo oportunidades de crescimento em nossa vida torna-se mais fácil viver em harmonia com o Universo.

Então fique tranqüilo, a vida pode nos proporcionar algumas peças, o importante é que de alguma forma podemos tomar certas aprendizagens com sabedoria de todos os momentos e eventos de nossa vida, desde que fiquemos atentos e receptivos as diversas lições que a vida nos prega, senão acabaremos como aquele palhaço no “grande picadeiro da vida”. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL