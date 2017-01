Sem Carnaval, Rio Claro realiza apenas matinês

Sem desfile das escolas de samba, a cidade terá apenas matinês no Jardim Público, para os quais a prefeitura não utilizará recursos públicos.

Num entendimento entre a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca) e a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, ficou definido que o município irá promover as matinês com quatro dias de festa e várias atrações no Jardim Público, a partir da obtenção de patrocínios.

“Não utilizaremos recursos públicos, uma vez que a meta de nosso governo é colocar a casa em ordem e, para isto, temos de promover a recuperação econômico-financeira do município”, ressalta o secretário de Esporte e Turismo, Ronald Penteado, que coordenou reunião na noite de quarta-feira (11) sobre o assunto. “Nosso secretário está empenhado em oferecer lazer à comunidade a partir de parcerias, permitindo que os recursos públicos sejam utilizados em serviços prioritários, como a saúde”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Além de Ronald Penteado, a reunião desta semana também teve as presenças do presidente da Uesca, Edson Santana; presidente do conselho da entidade, João Nuvens; e de representantes das quatro Escolas de Samba do município: Kaira Guastalli (Uva), Leandro Freitas (Samuca), Antonio Marcos de Faria e Ari Rios (Grasifs) e Edson Santana (Casamba).

As escolas de samba reconheceram que a crise financeira que afeta as prefeituras e todo o país também atingiu as agremiações que encontraram maior dificuldade para preparar os desfiles de rua neste ano. Por conta disso, a decisão por consenso foi de se realizar um tipo diferente de festa, que será concentrada no Jardim Público, principal praça pública de Rio Claro, localizada no centro histórico da cidade.

As atividades vão acontecer no sábado, domingo, segunda e terça-feira, dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. O evento terá a participação das escolas de samba com seus passistas e ritmistas.

De acordo com Ronald Penteado, as matinês serão o primeiro evento de preparação para retomada dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de 2018. “A intenção é estabelecer um plano de trabalho em conjunto com a Uesca que permita dar autonomia à entidade das escolas de samba para que realize os desfiles de rua, sem o dinheiro público e com o mesmo brilhantismo que as escolas rio-clarenses já demonstraram”.