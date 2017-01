Rio Claro recebe reforço policial

As novas ações de segurança pública anunciadas no começo da semana no gabinete do prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, para combater a criminalidade em Rio Claro vem surtindo resultados positivos. Somente nesta semana, duas operações da Polícia Militar intituladas de ‘Força Total’ foram realizadas pelos bairros da cidade.

Na tarde de sexta-feira (13) a concentração das equipes policiais aconteceu na antiga Estação Ferroviária. A operação contou com apoio das viaturas da Força Tática, Canil, Cavalaria e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) de Rio Claro, Limeira e Piracicaba.

Juninho acompanhou as orientações do comando para os policiais da ação e agradeceu o apoio. “Rio Claro fica agradecida com mais policiais nas ruas. Com essa e outras ações que pretendemos fazer em conjunto com Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Executivo, Legislativo e demais órgãos do poder público vamos combater com mais eficiência a criminalidade”.

O Major Rodrigo Arena que coordenou as operações informou que o objetivo é retirar de circulação armas de fogo, localizar criminosos perigosos e combater furtos e roubos de modo geral. “Vamos intensificar o patrulhamento nos bairros e também com soldados a pé pela região central”. Ele disse ainda que na próxima semana está programado uma nova ação policial no município.

A ação contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, Luiz Alberto Irikura diretor de segurança, novo comandante da GCM Luiz Fernando Godoy e o vereador Geraldo Voluntário.