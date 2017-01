Renovação de convênio da creche Terra Nova é protocolada

Em reunião na Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (Cise) da Secretaria Estadual da Educação na quinta-feira (12), o secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, protocolou pedido para renovar o convênio para a construção da creche no bairro Terra Nova. O convênio, assinado em 2013, foi extinto em dezembro do ano passado porque não foi prorrogado pela administração municipal anterior.

Moreira conta que formalizou a solicitação e vai encaminhar os documentos necessários para completar o processo nos próximos dias. O pedido será analisado pela Cise/Secretaria de Estadual da Educação. Moreira afirmou que a nova gestão municipal fará todos os esforços para conseguir a renovação do convênio. “Infelizmente, o assunto foi tratado dessa maneira com risco de prejuízos para a comunidade. Agora estamos tentando resolver a situação para que Rio Claro não perca a creche que irá atender 150 crianças”, comenta o secretário.

A obra para a construção da nova creche foi iniciada em março de 2015 e deveria ter sido concluída em abril de 2016. No entanto, o prédio ainda está em fase de alicerce. Na terça-feira (10) foi realizada vistoria técnica no prédio para verificar o que foi construído e o que falta construir. O laudo deve ficar pronto em alguns dias, mas estimativas iniciais apontam apenas 15% de execução física do prédio. O secretário informa que irá se reunir em breve com o proprietário da construtora responsável pela obra para discutir o assunto. O contrato com a empresa vence em março deste ano. A creche do Terra Nova tem custo inicial previsto de R$ 1,6 milhão.