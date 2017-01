Posse do novo reitor e vice reitor da Unesp

Dia 16 de janeiro, às 14h30, o atual reitor da Unesp, Julio Cezar Durigan, fará a transmissão das funções de reitor e vice-reitor aos professores Sandro Roberto Valentini e Sergio Roberto Nobre, eleitos para o exercício do mandato no quadriênio 2017-2021.

Novo reitor – Sandro Roberto Valentini – Formado em Farmácia-Bioquímica pela Unesp. Ingressou na Unesp como auxiliar de ensino em 1987. Mestrado em Microbiologia e Imunologia pela Unifesp, doutorado em Bioquímica pela USP, doutorado Sanduíche no Massachusetts Institute of Technology – MIT/EUA, pós-doutorado na Harvard University/EUA, livre-docente em Microbiologia e professor titular em Microbiologia e Biologia Molecular. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D. e tem uma extensa carreira de sucesso até os dias de hoje.

Novo vice reitor – Sergio Roberto Nobre

Formado em Matemática pela Unicamp. Ingressou na Unesp como auxiliar de ensino em 1986. Mestrado em Educação Matemática pela Unesp, doutorado em História da Matemática pela Universidade de Leipzig/Alemanha, pós-doutorado na Ludwig-Maximilians-Universität Munique/Alemanha, livre-docente e professor titular em História da Matemática.

É membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência, Paris/França e editor da Revista Brasileira de História da Matemática.

Passando também por uma carreira brilhante em vários seguimentos de sua área até a data de hoje, sendo diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), Câmpus de Rio Claro (fonte – Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp)