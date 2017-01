Estrutura precária prejudica moradores do Jardim das Nações 2

Forros desabando e com infiltrações, refluxos de esgoto no interior de apartamentos, pisos em desnível, água de chuveiro invadindo cômodos, janelas e portas que não fecham, alagamentos

O sonho da casa própria virou pesadelo para grande parte dos moradores do Jardim das Nações 2, em Rio Claro. As chaves foram entregues em dezembro pelo governo municipal anterior e após poucos dias o clima geral entre os moradores é de frustração.

A nova administração municipal trabalha para reverter o quadro. Na manhã desta quinta-feira (12) o prefeito João Texeira Junior, o Juninho da Padaria, e secretários municipais, estiveram no empreendimento. “A situação é gritante, de desespero. Não faz um mês que as chaves foram entregues e os moradores já não têm condições de morar com um mínimo de conforto”, observou Juninho. “Vamos tomar todas as medidas cabíveis para dar tranquilidade a estas pessoas”, disse. Os vereadores Júlio Lopes e Seron também acompanharam.

Na terça-feira (10), o secretário da Habitação, Anderson Golucci, esteve com as síndicas do Jardim das Nações, em reunião que também contou com a presença dos vereadores Júlio Lopes e Maria do Carmo Guilherme, e de representante do Banco do Brasil. Na quarta-feira (11), Golucci se reuniu com representantes da empresa Direcional, responsável pela construção dos apartamentos. “Estamos exigindo providências da empresa, que se mostrou receptiva ao nosso pleito”, afirmou Golucci.

“Estamos atentos aos problemas dos moradores e vamos concentrar esforços para que tenham condições decentes de moradia”, prossegue Golucci acrescentando que, segundo relatos das síndicas, vários mutuários ainda não se mudaram para o residencial devido às péssimas condições em que os apartamentos foram entregues.

O Jardim das Nações 2, com 1.168 apartamentos, fica na região do bairro Terra Nova e tem problemas que surpreendem pela quantidade e gravidade. Na noite de quarta-feira (11), um deslizamento de terra ao lado de alguns edifícios assustou os moradores.

Os adultos evitam deixar as crianças brincarem no parquinho que, segundo eles, oferece risco. Os moradores precisam redobrar a atenção para não tropeçar em caixas de gordura mal instaladas nos corredores.

As muitas falhas na parte elétrica incluem campainhas que acionam lâmpadas e interruptores que acendem a luz de cômodos diferentes. Quem quer instalar internet e TV paga é impedido pela falta de estrutura.

Usuários do transporte coletivo reclamam da distância que têm que percorrer para chegar ao ponto de ônibus mais próximo.

O promotor público Gilberto Porto também esteve no Jardim das Nações e anunciou que vai acompanhar de perto as ações da prefeitura e da Câmara de Vereadores para normalizar a situação. “Vamos cobrar as responsabilidades da empresa e fazer valer os direitos dos moradores”, afirmou.