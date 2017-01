Diário Oficial Eletrônico agiliza atos e economiza dinheiro público

Do início do mês até a última sexta-feira, dia 13, a Prefeitura de Araras publicou dez edições do Diário Oficial do Município

Assim, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) divulgou uma série de atos oficiais decisivos para os seus primeiros dias de governo. Enquanto isso, Rio Claro disponibilizou apenas uma edição do Diário Oficial, o que atrasa a eficácia de medidas importantes tomadas até agora pela administração do prefeito Juninho da Padaria (DEM).

O motivo para essa diferença brutal na publicidade das leis, decretos, portarias e demais normas que norteiam a atuação do poder público entre as duas cidades é bem simples: Araras adotou há tempos o Diário Oficial Eletrônico, ao passo que Rio Claro, na contramão de uma tendência predominante em todo o País, ainda utiliza a versão impressa, o que, além de obsoleto, deve tirar dos cofres da Prefeitura somente este ano cerca de 400 mil reais. Multiplicado por quatro anos de mandato, o total de gastos pode chegar a 1,6 milhão de reais – quantia nada modesta, principalmente em tempos de crise econômica e vacas magras.

O pioneirismo no uso da internet como meio de divulgação oficial é atribuído ao Poder Judiciário, mais precisamente a partir da Lei Federal 11.280,2006, que estabeleceu a seguinte redação ao artigo 154 do Código de Processo Civil: “Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial”.



Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo ressalta que “os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”.

Nesse mesmo sentido alinha-se a Lei Federal 11.419/06, que, em seu artigo 1º assim dispõe: “O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei”.



O dispositivo legal prevê no artigo 4º que “os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral”.



Merece destaque o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que não deixa dúvidas sobre a eliminação da versão impressa: “A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”.



Essa abertura permitiu, por exemplo, que o Diário da Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo publique atualmente milhares de páginas em cada edição, o que acelerou de maneira inquestionável a comunicação dos atos processuais. No caso das prefeituras, não pode e nem deve ser diferente.