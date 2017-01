Conta Gotas – 15/01/17

Por: Eduardo Sócrates Bergamaschi

A dívida mais uma vez…

Mais uma vez ouço o velho discurso, a dívida da Prefeitura Municipal de Rio Claro é de R$ 390 milhões. Mas, o que nunca dizem é qual é o tempo que terá para pagar. Se tiver que pagar todo este montante no próximo ano, então pode fechar a porta que é inviável. Mas se esta dívida está diluída em 20, 30 anos, com um orçamento, hoje, de mais de R$ 700 milhões esta dívida é perfeitamente controlável e pagável. Não há necessidade nenhuma de se suspender pagamentos, fato que se concretizado poderá piorar ainda mais a situação. E o pior é que esta conversa se repete a cada troca de governo, parece que há uma combinação entre os partidos para se agir da mesma maneira. Hoje, o foco deveria ser outro, a conversa deveria ser outra, afinal a crise está aí para justificar toda e qualquer incompetência em resolver os problemas do município…

Era uma vez…

Iniciar uma administração municipal deve ser a coisa mais emocionante do mundo. Tudo será resolvido, os mais necessitados serão atendidos em primeiro plano e blá,blá,blá. Vendo os discursos dos novos secretários de governo de João Teixeira Junior, percebe-se que o encantamento ainda não passou, a ficha ainda não caiu. Mas, isto não é defeito não. É empolgação, acontece em todo novo governo. Para os secretários, em breve não haverá mais buracos nas ruas, não haverá mais enchentes, bueiros soltos, mato alto, isto tudo acontecia por pura incompetência dos que estavam nos cargos até o ano passado. Até que um dia, cai a ficha, a realidade se apresenta à frente de seus olhos e pronto, o príncipe vira sapo, acaba a história e a princesa continua dormindo…

Dúvidas…

A população leiga em assuntos de administração pública deve ficar maluca quando lê notícias sobre este assunto. Recentemente leu-se que a Fundação Municipal de Saúde tinha mais de R$ 3 milhões nos cofres públicos para a compra de remédio e que não se entendia porque faltava remédio nas farmácias da rede pública. Agora a notícia é que a administração anterior deixou uma dívida de mais de R$ 3 milhões para a atual administração pagar. Tirando o aproveitamento político destas notícias, elas são facilmente explicáveis, pois há verbas que não podem ser utilizadas fora do seu fim específico. Neste exemplo, podemos dizer que aquele dinheiro que estava na conta para comprar medicamentos não poderia ser utilizado para outro fim. Tudo é explicável na administração pública. Por este motivo é que ótimos administradores privados não conseguem desenvolver seu potencial quando passam para a administração pública. Na iniciativa privada 2 + 2 sempre será 4…

Agora vai…

O distrito de Assistência vive um drama há mais de 12 anos, que é o fornecimento irregular de água naquela comunidade. Na última semana o novo superintendente do DAAE e um vereador estiveram naquela comunidade para discutir o assunto com a população local. O vereador se reuniu com a população e detectaram o problema. Agora, o superintende do DAAE, segundo matéria do Diário na última sexta-feira (13), pediu um prazo de 90 dias para agilizar “procedimentos necessários”. Só que para a troca da tubulação há a necessidade de autorização da ARTESP. Pois é, o enredo deste filme está nos parecendo muito familiar…