Cemitério recebe limpeza emergencial

O trabalho está sendo realizado por uma equipe de dez funcionários da prefeitura de Rio Claro. O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou o trabalho da equipe no cemitério.

“Após finalizarmos os trabalhos de corte de mato e limpeza na parte externa do cemitério, iniciamos em seu interior e encontramos também bastante sujeira, mato e lixo. Também vamos providenciar a poda das árvores tanto dentro como fora”, esclarece Sérgio Christofoletti, diretor municipal de Administração. Do terreno localizado na Rua 20, que funciona como depósito de lixo retirado no dia a dia do cemitério, foram removidos vários caminhões de lixo.

Uma das preocupações da nova administração é reduzir o risco de criadouros do Aedes aegypti, principalmente neste período de chuvas. O mosquito, que se reproduz em acúmulos de água parada, é transmissor da dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya.