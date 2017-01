Mutirão contra a dengue ocorre neste sábado em quatro bairros

Agentes de combate à dengue, chikungunya e zika vírus da Fundação de Municipal de Saúde de Rio Claro realizam mutirão neste sábado (14) a partir das 8 horas nos bairros Bonsucesso, Novo Wenzel, Bom Retiro e Centenário.

O objetivo da ação é eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como para orientação à população.

Os mutirões contra a dengue acontecem em todos os municípios paulistas agregados ao projeto estadual de enfrentamento da doença. As visitações casa a casa garantem uma cobertura para prevenção e eliminação de criadouros do mosquito, uma vez que sem a colaboração da população é mais difícil eliminar criadouros do mosquito e, além disso, boa parte dos criadouros estão localizados nas residências.