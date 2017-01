Luzes da Cidade: FIM DO MUNDO

Augusto Hofling Da Revista Veja: “A EXPLOSÂO DA BARBÁRIE”: “Duas facções criminosas, 91 cadáveres, muitos decapitados, desmembrados, incinerados. O horror bestial dos presídios, dominados por facções criminosas, choca o mundo e impõe desafios enormes ao governo e à sociedade.” Teve gente que exclamou: “MEU DEUS, ESTAMOS PERTO DE FIM DO MUNDO!” No artigo anterior citamos a obra de Tim Lahayie, co-autor do livro “Deixados para trás”e também “Como entender a profecia bíblica Sozinho.” Trata-se de um trabalho meticuloso com base em muitos trechos das Escrituras Sagradas.” Sem dúvida nenhuma estamos vivendo numa época especial, por isto mesmo o próprio autor nos adverte de que há muitos sinais visíveis que nos leva a meditar . A “Bíblia não é só um livro , mas uma biblioteca de livros. Ela fala de segunda vinda de Jesus: a primeira foi de humilhação profunda, a esperada volta será triunfal, com julgamento de tudo quanto é erro dos homens. “O estudo da profecia é purificador” e “oferece esperança numa época de desânimo.” “Uma das mais incríveis descobertas das pesquisas de George Gallup sobre religião nos Estados Unidos foi que mais de 62 por cento do seu povo acredita que Jesus voltará. A mesma porcentagem é encontrada no povo em relação à divindade do Mestre. Só no Novo Testamento é mencionada sua volta 318 vezes. O autor passa a enumerá-las! “Apocalipse leva-nos a concluir: se cremos na Bíblia, cremos na volta vitoriosa, definitiva de Jesus! “ “A segunda vinda é parte integral do estudos do final dos tempos.”Enfim: a segunda vinda é o ponto principal, definitivo”. “Na verdade todos acreditam em um líder que venha resolver o estado de guerra que se estabeleceu no mundo. “O Departamento de Geologia dos Estados Unidos diz que nosso globo experimentou número recorde de terremotos assassinos. De l950 a l989 cada década excedeu a anterior. Terminando, o autor fala: “Oro para que, ao completar este livro , você, leitor, continue a estudar a profecia bíblica. Disse o próprio Jesus que será pregado o evangelho em todo mundo. Como vemos a situação é delicada em todos os lugares da terra. Agora que atravessamos período crítico em nosso país, quando políticos espertalhões estão tirando grandes vantagens de seus altos cargos, é preciso que uma nova esperança tome conta de nosso povo!