Defesa Civil mantém alerta em Operação Verão

Nesse período o município mantém a Operação Verão, com foco em inundações, relâmpagos, ventos fortes e tudo o que está relacionado ao período de chuvas.

Para realizar os trabalhos, a Defesa Civil local conta com oito funcionários e mantém plantão 24 horas pela linha direta 199. O novo diretor da área, Wagner Martins Araújo, vê como essencial a capacidade de articular setores da sociedade para agir em casos de desastres.

“Temos uma rede de voluntários e contamos com a colaboração de todos os setores da nova administração municipal, além de órgãos estaduais e entidades privadas”, enumera Araújo, que é capitão da reserva da Polícia Militar, com experiência em controle de riscos.

O trabalho preventivo em Rio Claro inclui parceria com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp Bauru, o que torna possível à Defesa Civil local ter dados sobre o clima atualizados a cada sete minutos. Em caso de emergência, o sistema de alerta é acionado.

Outra parceria, com a Unesp Rio Claro, viabiliza a coleta diária de dados por meio de cinco estações pluviométricas instaladas em locais estratégicos da cidade. Assim é possível fazer análise detalhada do clima e preparar ações específicas.

Paralelamente, a Defesa Civil também monitora em todo o município os principais locais com alagamento e enchentes. “Temos mais de 50 pontos críticos espalhados pela cidade”, explica Araújo, citando como mais graves trechos da Avenida Rio Claro, as imediações do cruzamento da Avenida 16 com a Rua 21 no Jardim São Paulo, áreas próximas à rodoviária, o pontilhão na Avenida 29 e o pontilhão no Jardim Primavera.

Desde o dia primeiro de janeiro o município já registrou chuvas fortes, que tecnicamente são definidas pelo acúmulo de água superior a 40 milímetros por hora. “Estamos atentos e trabalhando diariamente no controle de riscos e no atendimento à comunidade em caso de desastres”, conclui Araújo.