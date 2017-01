Arena Nickelodeon™ no Shopping Rio Claro vai deixar as férias de verão muito mais divertidas

De 9 de janeiro a 12 de fevereiro, as crianças poderão brincar gratuitamente no espaço temático dos personagens Dora, Bob Esponja e As Tartarugas Ninja

No Shopping Rio Claro, as férias de verão serão cheias de aventuras e com muita diversão com as atividades do espaço Arena Nickelodeon™, que acontece de 9 de janeiro a 12 de fevereiro na Praça de Eventos.

“As brincadeiras são gratuitas e realizadas das 14h às 22h de segunda a sábado e das 13h às 19h aos domingos e feriados. São quatro ambientes divertidos e inspirados nos personagens do canal infantil Nickelodeon: As Tartarugas Ninja, Bob Esponja, Dora, a Aventureira e Dora e seus amigos”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Além das atividades temáticas do canal mais amado pelas crianças, no Shopping Rio Claro as crianças também têm outras atrações para brincar. Tem simulador de montanha-russa Rilix Coaster, no corredor entre O Boticário e Suco Bagaço, os bichos elétricos do Quiosque Pellucinhas, os carrinhos do Quiosque The Cars, os jogos mais famosos na World Games e os grandes lançamentos de cinema, como Moana – Um Mar de Aventuras, do Walt Disney Animation Studio.

“Optamos por trazer para o Shopping Rio Claro as atividades da Arena Nickelodeon™ porque as crianças são fãs do Canal Nickelodeon e elas adoram os personagens Dora, Bob Esponja e As Tartarugas Ninja. Temos certeza que elas irão se divertir muito nessas férias de verão”, finaliza a Analista de Marketing.



Confira as atividades na Arena Nickelodeon™

No espaço Dora, A Aventureira, as crianças passam por uma ponte, escorregam na piscina de bolinhas e o objetivo da brincadeira é simular a limpeza de um rio de forma divertida. Elas deverão retirar da piscina alguns objetos e depositá-los nos cestos identificados ao fundo do espaço. Dentro da piscina também há bolinhas coloridas com as cores correspondentes aos cestos, e o monitor irá ensinar as crianças os nomes das cores das bolinhas na língua inglesa.

A atividade do ambiente Dora e seus amigos consiste em um espaço de beleza, que oferece para as meninas o embelezamento dos cabelos com adereços (como presilhas, arquinhos e lacinhos), maquiagem infantil e também desenhos para colorir.

No espaço de As Tartarugas Ninja, as crianças farão máscaras dos personagens da preferência de cada criança, desenhos para colorir e o jogo de vídeogame relacionado ao personagem.

E no ambiente de Bob Esponja em uma piscina de esponjas estão escondidas oito chaves para a abertura dos cadeados para o baú do tesouro.