Aldo e Juninho negociam retomada das obras do Fórum de Rio Claro

Nessa reunião, também teve a participação do secretário adjunto de Justiça e Defesa da Cidadania, Luiz Madureira. “Ele assumiu o compromisso de não liberar qualquer reforma ou nova edificação antes de dar sequência à construção do nosso Fórum”, disse o deputado depois da reunião.

Responsável pela emenda parlamentar que destinou cerca de R$ 9 milhões ao projeto, Demarchi lamenta a interrupção dos serviços por causa de problemas com a construtora que a prefeitura de Rio Claro contratou na gestão encerrada em dezembro do ano passado. “Com o abandono quando aproximadamente 75% das obras estavam prontas, começaram a ocorrer depredações”, destacou o deputado.

Já o prefeito Juninho da Padaria está disposto a designar vigilantes patrimoniais para evitar a degradação do prédio até que o trabalho de engenharia recomece. Para isso, no entanto, é necessária ligação de energia elétrica, o que deverá ocorrer tão logo a Secretaria de Justiça quite uma dívida perante a Elektro.