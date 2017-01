Shopping RC realiza o sorteio do Honda HRV Zero Km da Campanha de Natal

Mais uma vez a Campanha de Natal do Shopping Rio Claro foi um sucesso e contou com 112 mil cupons participantes. A psicóloga rio-clarense Carolina Telles Piva Carvalho foi a grande sorteada na Campanha de Natal, cujo sorteio do Honda HRV Zero Km foi realizado nessa quarta-feira, 11 de janeiro, às 19h, em frente à loja C&A. O cliente mirim Lucas foi escolhido entre as pessoas participantes e pegou o cupom vencedor.

A sorteada Carolina Telles Piva Carvalho fez suas compras nas lojas Danilo Berdu, Centauro, Marisa, Lojas Renner, Americanas e Morana.

“A administração do Shopping Rio Claro, assim como os lojistas e funcionários, está extremamente satisfeita com o resultado da Campanha de Natal de 2016, porque todos percebemos que os clientes gostaram do prêmio escolhido, um carro de grande valor agregado, e, consequentemente, fizeram suas compras no Shopping, movimentando a economia da cidade”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.



Sobre o prêmio da Campanha de Natal

O Honda HRV é considerado o lançamento do ano da Honda no Brasil e tem despertado paixões nos brasileiros. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Honda HRV fechou o primeiro trimestre de 2016 com sucesso de vendas em sua categoria.