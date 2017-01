Saúde de Rio Claro é tema entre vereador e ministro em São Paulo

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), anunciou na tarde de terça-feira (10), na sede do governo estadual, na capital paulista, a liberação de recursos na ordem de R$ 1 Milhão para Rio Claro, que irão subsidiar a Santa Casa de Misericórdia, além de uma ambulância para o Samu.

Na ocasião, o vereador Julinho Lopes (PP), juntamente com o presidente do PP de Rio Claro, Ronald Penteado e Augusto Machado Diniz Junior, secretário parlamentar do deputado federal Guilherme Mussi (PP), se reuniram com o ministro e protocolaram um Ofício solicitando a liberação de recursos para a implantação de um Hospital Dia, que poderá ocupar parte das dependências do antigo Pronto Atendimento do Cervezão, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos e terapêuticos de recuperação rápida.

“Entregamos um Ofício nas mãos do ministro Ricardo Barros solicitando recursos para serem investidos na saúde pública de Rio Claro, como por exemplo, para a implantação de um Hospital Dia no Cervezão”, falou Julinho Lopes.

“O ministro também confirmou a liberação de R$ 361.350,00 para serem investidos em leitos de cuidado intermediário e outros R$ 419.358,72 para leitos de UTI. Mais R$ 196.659,17 que serão aplicados em outras áreas. Todos estes recursos já estão disponíveis e serão encaminhados para a Santa Casa”, explicou Julinho.

O parlamentar, com a entrega do Ofício, espera que outros recursos sejam destinados ao município e dessa forma, colabore para a melhoria do atendimento de saúde a população. “O tema de maior preocupação das pessoas é a saúde, então, o apoio do Ministério da Saúde é fundamental, seja na doação de equipamentos, como na liberação de recursos”, finalizou Julinho.