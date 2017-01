RC recebe mais uma ambulância para o Samu e recursos para a Santa Casa

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, nessa terça-feira (10)

O encontro foi para a entrega de 81 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), beneficiando 57 municípios paulistas. Rio Claro, somado a ambulância, receberá recursos financeiros que serão destinados a Santa Casa de Misericórdia.

O vereador Julinho Lopes (PP), acompanhado do prefeito municipal João Teixeira Jr. (Juninho da Padaria), dos secretários Ronald Penteado (Esporte), Djair Francisco (Saúde) e Augusto Machado Diniz Junior, secretário parlamentar do deputado federal Guilherme Mussi (PP), responsável pelo convite, estiveram presentes na solenidade. “Além da ambulância, o Ministério da Saúde irá encaminhar recursos para a Santa Casa na ordem de R$ 1 Milhão. Também estivemos reunidos com o Ministro Ricardo Barros, onde conversamos sobre a liberação de outras emendas e recursos para Rio Claro”, comentou Julinho.

Por fim, Julinho Lopes citou a importância do deputado federal Guilherme Mussi na liberação de recursos para Rio Claro. “Quero agradecer o deputado federal Guilherme Mussi e sua equipe, que nunca mediram esforços em atender nossas demandas. Ao longo de meu mandato, consegui mais de R$ 18 Milhões em emendas e recursos para o município e parte deste valor se deve a ele”.

Samu

O prefeito Juninho da Padaria, em conversa com o vereador Julinho Lopes, adiantou que estudos estão sendo feitos para a criação de uma nova base do Samu na Zona Sul da cidade. “Estamos estudando a possibilidade de criação de uma nova base do Samu na Zona Sul, a fim de atender essa região de Rio Claro. Essa nova ambulância pode ajudar na viabilização dessa pauta”, falou o prefeito.

O objetivo do SAMU 192, que funciona 24h por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.