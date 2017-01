O DIA DA MENTIRA

Quem já não disse uma mentira? Quem nunca deu aquela desculpa esfarrapada de algo que fez de errado? Ou ainda algo que não cumpriu? Como chegar mais cedo em casa. Ler aquele livro que está pela metade ou ainda dizer que realmente votou naquele candidato nas eleições?

Estou certo que você está pensando no dia da mentira que está no seu calendário, ou seja o primeiro de abril, não é? Errado! Apague tudo o que você já sabia sobre o dia a da mentira e atualize com o dia 31 de dezembro. É isso mesmo!

Senão, vejamos: na virada do ano você está sempre dizendo que este ano vai ser diferente, não é? Quem já não disse que: – Este ano vou fazer uma dieta! Ou ainda: – Este ano vou parar de fumar! Ou: – Este ano vou me matricular na academia! – Vou matricular no curso de Inglês! Vou fazer caminhada! Vou parar de gritar com meu filho! E por aí vai.

Agora sinceramente quantas vezes você conseguiu realizar as promessas de fim de ano? Quantos anos têm repetido as mesmas promessas e não tem conseguido? Não se desespere você não é o único. Um dos maiores problemas está na sua comunicação intrapessoal, ou seja, palavras que você está utilizando para descrever as suas promessas.

Se você fosse perguntar a qualquer pessoa o que ela deseja para este ano ela dirá: – Muita saúde! Felicidade! Abundância! Dinheiro no bolso! E outras coisas mais. E você sabe por que elas não conseguem? É porque está utilizando as palavras erradas, está usando abstrações.

Como que é isso, abstrações? A saúde é algo abstrato, o seu cérebro não consegue interpretar. Se você disser: Desejo uma vida saudável, é muito diferente. A saúde é algo estável, uma vida saudável é dinâmica e você está fazendo algo, ação.

A abundância também é uma abstração. A sua mente vai interpretar como abundância contas a pagar também. Se você disser: Desejo abundância de dinheiro está definindo mais concretamente.

Dinheiro no bolso. Quanto? Um bolso cheio de notas de dois reais está bem para você? Ou um bolso cheio de dólares? A disposição para você poder comprar as coisas que deseja.

Estamos sempre dizendo que “um dia” a gente consegue. E esse dia nunca chega porque não está definido o dia. A ilha do “um dia” não existe. Se alguém convida para você fazer uma visita e você diz que: – Ah! Um dia desses eu passo lá! Sabe o que vai acontecer? Esse dia nunca chegará.

Agora se você disser:- Na quarta-feira no final da tarde está bem para você? Estará sinalizando para sua mente que na tarde desta quarta feira estará lá. Fica diferente?

Então é hora de redefinir suas propostas ou promessas, pegue uma folha de papel e uma caneta e anote o que deseja. Escreva colocando em ordem de prioridades, o que é mais urgente e o que pode deixar mais para frente. Escrevendo é 30% de chance de acontecer em sua vida. A Neurociência tem provado isso. E olhe, 30% é um desconto muito bom em qualquer investimento, não é?

Então, você agora já sabe o que fazer neste ano, transforme o seu último dia deste mês e deste ano em um dia de sorte, de possibilidade,de expectativa e de progresso.E o resto? Não importa: tudo começa com o primeiro passo!! Pense nisso!

Dr. Jose Roberto Teixeira Leite– cirurgião dentista e especialista em PNL e hipnose Ericksoniana.

E mail: pnljoseli@gmail.com