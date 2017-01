Moradores da Assistência se reúnem com novo superintendente do Daae

Moradores se reúnem com novo superintendente do Daae e Rafael Andreeta por falta de água na Assistência

Problema que causa transtornos há anos, o fornecimento irregular de água na Assistência, distrito localizado às margens da SP-127, Rodovia Fausto Santomauro que liga Rio Claro a Piracicaba, foi tema central da reunião entre moradores, o vereador Rafael Andreeta e o superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, Francesco Rotolo na última terça-feira, 10.

Em contato com as famílias, Andreeta apurou que o problema é mais grave na conhecida “parte de cima” do distrito. Para o parlamentar, trata-se de situação que requer atenção emergencial por parte do novo gestor da autarquia. Ele observa que a falta de água priva os moradores de necessidades básicas, como por exemplo a higiene pessoal e muitos horários do dia, bem como gera o que denomina de cobrança injusta já que o relógio gira mesmo sem água.

“Solicitamos atenção especial por parte do engenheiro Francesco que responde pelo Daae para que tal situação possa ser resolvida o quanto antes”, afirmou Andreeta. Na reunião, o superintendente solicitou prazo de 90 dias para agilizar os procedimentos necessários. “Verificamos com o Francesco que o problema está na vazão da tubulação, hoje insuficiente.

Para que a tubulação possa ser substituída, o Daae precisa de autorização da Artesp já que a mesma passa por baixo da SP-127”, detalha Andreeta após ouvir as explicações do engenheiro.

Em sua primeira reunião em bairros, o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria reafirmou que saúde é prioridade no novo governo e que neste contexto o fornecimento de água é prioridade. “Vamos agilizar os procedimentos”, disse. Também participaram da reunião com moradores os secretários Djair Francisco (Saúde) e Ronald Penteado (Esporte/Turismo).