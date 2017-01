Juiz determina bloqueio nas contas bancárias de Zaine e Agnelo

O Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Rio Claro, Dr. André Antonio da Silveira Alcântara, determinou o bloqueio dos valores disponíveis em contas bancárias dos ex-presidentes da Câmara Municipal, João Luiz Zaine e Agnelo da Silva Matos Neto, “até o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) cada um”. A decisão foi tomada liminarmente em Ação Civil de Improbidade Administrativa requerida pelo Ministério Público em dezembro do ano passado, pouco antes do início do recesso do Poder Judiciário.

As intimações foram despachadas nos dias 9 e 10 deste mês. Além de Zaine e Agnelo, fazem parte do processo o ex-Diretor de Transporte da Câmara, Richard Antônio Paixão, a empresa Cervezan e Luna Comércio de Pneus – Estrela Pneus e James Roberto Cervezan.

De acordo com o Magistrado, “consta da petição inicial que entre os anos de 2013 e 2015, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Claro/SP, sob a presidência dos requeridos, Agnelo da Silva Matos Neto e João Luiz Zaine, por intermédio do requerido Richard Antônio Paixão, nomeado em comissão ao cargo de Diretor de Transporte, foram realizadas transações com a requerida Cervezan e Luna Comércio de Pneus Estrela Pneus, através de seu sócio, o requerido James Roberto Cervezan, dispensando-se, indevidamente, procedimentos licitatórios, bem como forjando documentos para viabilizar a consecução do negócio, sobranceiros a legislação de regência, de modo a caracterizar atos de improbidade administrativa.”

O Juiz destaca também que, “segundo o representante do Ministério Público, no período indicado, dispensando prévia licitação, houve a contratação da empresa requerida para manutenção técnica das viaturas oficiais da Câmara de Vereadores do Município de Rio Claro/SP, com trocas de pneus, filtros, peças dos freios, balanceamento etc.”

O Dr. André Antonio da Silveira Alcântara aponta ainda que, para o MP, “os serviços foram considerados, indevidamente, de modo isolado, um a um, daí a dispensa da licitação. Acontece que os valores dos serviços somados no período ultrapassariam, e muito, o limite da dispensa licitatória.

Aliado a isso, não houve controle e comprovação do desgaste de pneus e peças que indicassem a necessidade de manutenção e da troca, bem como se, efetivamente, os serviços foram realizados.”

Conforme as alegações do Ministério Público, “o requerido Richard Paixão forjava orçamentos de sociedades empresariais, para obtenção de menor preço em favor da empresa requerida, sequioso na sua contratação.” Outra afirmação que faz parte da denúncia sugere que “os preços contratados com a empresa requerida eram superiores aos praticados no mercado, denotando superfaturamento.”

Para o MP, “neste contexto, os requeridos agiram de modo a causar lesão ao erário. Com isso teriam praticado atos de improbidade, na forma do artigo 9º, caput, e artigo 10, caput e incisos VIII e XII, da Lei Federal nº 8.429/92, sujeitando-se às penalidades previstas no artigo 12 desta mesma lei.”

O Juiz salienta no despacho que, “a propósito de todo exposto, os documentos encartados permitem concluir, em joeiramento prévio, as afirmações lançadas na petição inicial, no sentido de que os requeridos agiram alheios à legalidade, impessoalidade, moralidade, e, especialmente, à probidade administrativa, que devem permear os atos da administração pública”.

Por conta disso, ele deferiu a liminar requerida pelo MP e determinou o bloqueio de valores disponíveis nas contas de titularidade dos ex-vereadores Zaine e Agnelo. Além disso, foi determinada a “notificação a todos os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem manifestações escritas acerca dos fatos aqui aduzidos, instruindo com documentos. Dê ciência à Câmara Municipal de Vereadores de Rio Claro/SP acerca da propositura desta ação civil de ressarcimento e apuração de prática de atos de improbidade.”