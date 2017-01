Contribuintes de Rio Claro já podem pagar IPTU 2017

Contribuintes de Rio Claro já podem pagar a primeira parcela ou a parcela única do IPTU 2017, que vencem no dia 17 de fevereiro. O pagamento dentro do prazo garante desconto aos contribuintes

Para acessar os boletos, basta entrar no site da prefeitura, imprimir a guia e fazer o pagamento nos bancos credenciados ou lotéricas. O município oferece essa alternativa para quem quer se antecipar à entrega dos carnês, que estão em fase de impressão.

O endereço é www.rioclaro.sp.gov.br. No menu “Mais acessados”, o contribuinte deve clicar na opção “IPTU 2017”. Depois, deve inserir o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês anteriores de IPTU. Em seguida, basta escolher entre o parcelamento ou o pagamento à vista, imprimir o documento e pagar em alguma unidade da rede credenciada.

Neste momento o IPTU 2017 de Rio Claro pode ser pago na Caixa Federal e casas lotéricas. O Banco do Brasil e o Itaú recebem apenas de correntistas, desde que o pagamento seja feito pelo autoatendimento.

Pagar no prazo a parcela única rende desconto de 10% no valor total do carnê. Quem parcelar tem 3% de desconto em cada parcela paga em dia. Se todos os carnês do IPTU 2017 forem pagos no prazo, a arrecadação deste ano em Rio Claro será de aproximadamente R$ 88 milhões.

Carnês

Noventa e quatro mil e quinhentos carnês estão sendo impressos. Desse total, 3.800 serão enviados pela prefeitura às imobiliárias e o restante será entregue pelos Correios.

Não há aumento real no valor do IPTU em relação ao ano passado, apenas atualização monetária, de 8,48%, relativa à inflação aferida entre outubro de 2015 e setembro de 2016 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE.